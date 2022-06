Prefeitura de Vermelho Novo aprova novo plano de cargos dos servidores

VERMELHO NOVO – O plano de cargos e salários é uma nova realidade para os funcionários públicos do município. Foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Zé Boneizinho, a lei complementar Nº 073 que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do poder executivo municipal e dá outras providencias.

Atendendo as reivindicações da classe que vem tendo percas consideráveis ao longo dos anos, o prefeito e sua equipe trabalharam nos últimos meses para apresentar ao legislativo uma proposta que atenderia todos os setores da administração. Com a participação de todos os vereadores o plano foi aprovado, e no início do mês de junho os funcionários receberam os novos vencimentos referente mês de maio.

“Com a aprovação da nova lei, nenhum servidor receberá menos que R$ 1.375,00, que se levado em consideração que o salário mínimo vigente é R$ 1.212,00, podemos perceber uma recomposição real para cada servidor. Este valor é aumentado de acordo com a função e tempo de serviço de cada servidor”, avalia o prefeito Zé Boneizinho.

Para o prefeito Zé Boneizinho, é uma alegria contribuir para o reconhecimento do servidor, não só através da remuneração, mas, com a aprovação de uma lei que dará mais tranquilidade e dignidade a cada servidor. “Nosso dever é cuidar de toda população, então o que cabe a nós é trabalhar para o bem-estar de cada cidadão vermelhense. Sabíamos desta necessidade e das reivindicações dos servidores há tempos, então iniciamos o ano com mais essa tarefa que foi concluída com sucesso e o servidor ficará bem amparado para servir nossa população” avalia o gestor.

