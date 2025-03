Prefeitura de Vargem Alegre oferece cursos gratuitos para qualificação profissional

VARGEM ALEGRE – A Prefeitura de Vargem Alegre, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está oferecendo cursos gratuitos para quem deseja se qualificar e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março de 2025.

Os cursos disponíveis são: pedreiro, eletricista, cabelereiro e para quem quer trabalhar com derivados do leite.

Os interessados devem se inscrever no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, e garantir a sua vaga, já que o número de inscrições é limitado.

“Não perca essa oportunidade de aprender uma nova profissão e melhorar seu futuro! Para mais informações, visite o CRAS da cidade”, convida a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Inscrições até: 31 de março de 2025

Local: CRAS – Centro de Referência da Assistência Social

Realização: Secretaria de Desenvolvimento Social

Iniciativa: CRAS – Centro de Referência da Assistência Social

Parceria: SENAR

Apoio: Prefeitura Municipal de Vargem Alegre