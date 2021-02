Prefeitura de Vargem Alegre dá prosseguimento a construção de rede de esgoto

Obra na rua Itagiba Luiz Pereira será ligada à Estação de Tratamento (ETE)

VARGEM ALEGRE – A Prefeitura Municipal de Vargem Alegre está dando continuidade a uma importante obra na rua Itagiba Luiz Pereira. A rede de esgoto será ligada a Estação de Tratamento (ETE).

A coleta do esgoto que sai das residências e comércios está diretamente relacionada à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Estudos comprovam que existem muitas doenças que estão relacionadas à falta de saneamento básico, tais como diarreia, dengue, leptospirose e infecções gastrointestinais. Segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cerca de 80% das doenças e 65% das internações hospitalares estão ligadas à falta do saneamento básico. “Está triste realidade está prestes a ser mudada em Vargem Alegre”, afirma o executivo.

O objetivo do tratamento do esgoto é remover os poluentes da água previamente usada pela população, de forma a devolvê-la aos corpos hídricos em boas condições e de acordo com os parâmetros exigido pelos órgãos ambientais. Para tanto, foram criadas as ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto). Nesses locais, o esgoto passa por diversos processos, químicos, físicos e/ou biológicos, que garantem a retirada dos poluentes de forma eficaz.

De modo geral, tratamento dos esgotos contribui com a saúde da população e preserva o meio ambiente, especialmente garantindo a qualidade das águas de lagoas, rios, mares e até de reservatórios subterrâneos, garantindo a sustentabilidade desse recurso, que é finito, para toda a comunidade biótica que depende dele, bem como oferece melhores condições de vida para as pessoas.

A prefeita de Vargem Alegre Maria Cecília Costa Garcia (Cilinha) acompanha de perto a realização das obras, segundo a prefeita os recursos já estavam disponibilizados. “Em um cenário pós-pandemia, em que as prefeituras estarão se recuperando de um período de recessão, priorizar a conclusão de projetos iniciados será essencial, principalmente aquelas que já contam com recursos destinadas a esse fim, tradicionalmente não é o que acontece, mas fui eleita pelo povo e governarei com responsabilidade e transparência”, alegou a chefe do executivo.

Assessoria de Comunicação