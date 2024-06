Prefeitura de Ubaporanga reinaugura Unidade Básica de Saúde

UBAPORANGA – A prefeitura de Ubaporanga reinaugurou a Unidade Básica de Saúde Neuza Alvarenga Soares, que fica na avenida Marques Pereira, no centro. A UBS passou por obras de ampliação e reestruturação dos espaços de atendimento. Os recursos utilizados foram destinados através de emenda parlamentar do deputado Hercílio Diniz, um investimento de R$ 525 mil na saúde no município.

Segundo o prefeito Gleydson Delfino, a obra se fazia necessária para garantir melhores de condições de atendimento à população e de trabalho para os profissionais da saúde. “Sou médico e da mesma forma que quero trabalhar em uma estrutura que me dê condições de melhor atender meus pacientes, é o que desejo e estamos proporcionando aos profissionais que atendem nas unidades em Ubaporanga”, disse o prefeito.