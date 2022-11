Prefeitura de Ubaporanga realiza encascalhamento das estradas vicinais

UBAPORANGA – A prefeitura de Ubaporanga está realizando o encascalhamento das estradas vicinais do município com o material conhecido como “agregado siderúrgico” (escória) que é de excelente qualidade e durabilidade após assentado nas estradas. O prefeito Gleydson Delfino e o vice Ailton Barbosa, tem acompanhado de perto os trabalhos, que agora contam com rolo compactador, mais uma aquisição da administração municipal, e essencial para um trabalho de qualidade. “Essa ação visa garantir o direito de ir e vir dos cidadãos ubaporanguenses, bem como o escoamento da produção agrícola, que é de extrema importância para nosso município mesmo em períodos chuvosos. Resultado do empenho da administração municipal em buscar essa solução que atenda a coletividade”, disse o prefeito Gleydson Delfino.

Para Ailton Barbosa quem transita pela zona rural do município já nota a diferença do trabalho.

Assessoria de Comunicação