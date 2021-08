Prefeitura de Ubaporanga oferece capacitação para produtores de café

O trabalho acontece em parceria com a Emater

UBAPORANGA – A prefeitura de Ubaporanga, por meio da Secretaria de Agricultura, em parceria com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), oferece capacitação no manejo e produção de café de alta qualidade.

Esta capacitação destina-se a sensibilizar e capacitar grandes e pequenos agricultores da região, projeto do plano de governo do prefeito Gleydson Delfino e do vice-prefeito Ailton Barbosa.

Segundo o secretário de Agricultura, Tiago Martins, qualificar os produtores rurais de Ubaporanga com competências e habilidades, com foco no desenvolvimento de soluções a serem aplicadas na produção do café de qualidade, é o objetivo destes encontros. “Esta parceria entre Emater e município é muito importante, principalmente para os pequenos produtores rurais. Esperamos que os mesmos possam gerenciar a produção, colheita e venda, bem como implantar sistemas de produção sustentáveis de café diferenciados”, disse.

Assessoria de Comunicação