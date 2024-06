Prefeitura de Ubaporanga lança projeto de pavimentação em parceria com as comunidades

UBAPORANGA- A Prefeitura de Ubaporanga em parceria com as comunidades rurais vem realizando várias obras de pavimentação. Em um projeto inovador e dinâmico, o governo municipal fornece todo material necessário para o trabalho, como blocos, meio-fio e demais materiais de construção, e voluntários da comunidade e administração pública fornecem a mão de obra.

Segundo o prefeito Gleydson Delfino, ver a comunidade unida em prol deste trabalho é muito gratificante. “Graças a Deus Ubaporanga se destaca em toda região pelo trabalho da administração municipal e por uma população que participa ativamente apoiando, trabalhando e colhendo os frutos que beneficiam toda a comunidade ubaporanguense”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de obras Valdeci Corrêa, o projeto se estenderá a todas as comunidades rurais, atendendo principalmente o escoamento da produção rural, fonte de renda das famílias que vivem da agricultura, além do transporte escolar.