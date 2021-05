Prefeitura de Ubaporanga investirá quase 7 milhões em educação nos próximos meses

UBAPORANGA – A notícia do investimento de quase 7 milhões na educação do município deixa a população esperançosa quanto ao futuro dos pequenos ubaporanguenses. O prefeito Gleydson Delfino e a secretária municipal de Educação, Flávia do Val, estiveram nas últimas semanas se reunindo com a secretária de estado da Educação, Júlia Sant’Anna e a deputada estadual Ione Pinheiro, buscando recursos para o município.

Nesta semana, após muito diálogo, e apresentação das reais necessidades do município, o governo do estado, anunciou o envio do recurso para Ubaporanga.

Em um encontro realizado na cidade administrativa, além do prefeito Gleydson Delfino, da secretária Flávia do Val e do secretário de administração Alexandre Fernandes do Val, também estiveram presentes o subsecretário de Articulação Educacional, Igor de Alvarenga, e Patrícia Sá Freitas, assessora de articulação do governo do estado, encontro este onde foram definidos os planos de ações, como a construção e reforma de escolas e creches, aquisição de novos veículos para a educação, e aquisição de novos móveis e equipamentos de informática para atendimento dos alunos.

De acordo com o prefeito Gleydson Delfino, investir em educação é investir em pessoas, é dar oportunidade a todos. “A educação é o caminho. Precisamos nos preparar para o futuro e dar cada vez mais educação de qualidade aos nossos alunos”, disse o prefeito.

A secretária de Educação, Flávia do Val, também ressaltou os avanços no investimento. “Sempre estamos buscando a evolução. Observamos que estamos avançando de maneira concreta, investir na educação é ter certeza que daremos um futuro de qualidade para os nossos alunos. Estamos no rumo certo”, comemorou a secretária.

Assessoria de Educação