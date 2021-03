Prefeitura de Ubaporanga inaugura Clínica Municipal de Fisioterapia Dr. Fernando Siqueira de Rezende

UBAPORANGA – O Governo Municipal de Ubaporanga, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta quarta-feira (17), a Clínica Municipal de Fisioterapia Dr. Fernando Siqueira de Rezende.

Os atendimentos serão voltados aos pacientes com fraturas em geral, e que necessitem de tratamento conservador, pós-operatório ortopédico e tratamento pós-traumático, com a atuação das fisioterapeutas.

Seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, participaram da inauguração da Clínica, apenas o prefeito municipal Dr. Gleydson, a secretária municipal de Saúde Kênia, integrantes da equipe técnica de saúde do município que farão o atendimento na clínica e familiares do homenageado Senhor Fernando Siqueira de Rezende.

“É uma satisfação imensa poder inaugurar esta clínica de fisioterapia. Nós sabemos o quanto é necessário para a população este atendimento. Contamos com profissionais capacitados, que prezam pelo atendimento humanizado junto a esses pacientes. Uma conquista para o município, que visa dar suporte à população. Aproveito o momento para agradecer a câmara de vereadores que nos apoiaram neste projeto”, reforça o prefeito de Ubaporanga Gleydson Delfino.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira das 07h às 17h. A clínica está instalada na praça Virgílio Rezende, nº 06, centro de Ubaporanga.

Assessoria de Comunicação