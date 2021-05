Prefeitura de Ubaporanga entrega veículo zero KM para o departamento de transporte

UBAPORANGA – O prefeito Gleydson Delfino, mais uma vez, cumprindo com o planejamento de gestão, e compromisso com a população, realiza a entrega de veículo zero KM para o município de Ubaporanga.

O prefeito fez a entrega pessoalmente de um veículo Gran Siena para o departamento de Transportes, veículo este que será empregado para levar cidadãos para tratamento fora do município.

“A renovação da frota será constante se Deus quiser. É uma forma de garantir segurança e conforto aos cidadãos e funcionários, que no dia a dia precisam enfrentar grandes distâncias para tratamentos médicos. É meu compromisso com o povo de Ubaporanga”, disse o prefeito Gleydson.

O diretor de Transportes, João Manoel, recebeu das mãos do prefeito as chaves deste novo veículo. “O prefeito Gleydson está de parabéns, este veículo vai ajudar e muito o departamento. E como ele mesmo disse, a frota será constantemente renovada. Recebemos também novos pneus para preparar os veículos escolares para o início das aulas presenciais assim que possível, e demais veículos do município, garantindo segurança aos usuários”, ressaltou João Manoel.

Assessoria de comunicação