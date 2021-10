Prefeitura de São Sebastião do Anta, em parceria com Senar, realiza cursos profissionalizantes

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Comprometida em atender as necessidades do campo, a prefeitura de São Sebastião do Anta, por meio da secretaria de Agricultura em parceria com Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), capacitou mão de obra para atuar em diversas áreas.

Os cursos de operador de carregadeira, operador de escavadeira/retroescavadeira e soldador/solda elétrica ofereceram qualificações completas para produtores e trabalhadores do município que desejam trabalhar com operação de máquinas pesadas e solda elétrica.

Os cursos foram realizados entre os dias 4 e 23 de outubro, beneficiando 32 trabalhadores entre homens e mulheres.

O prefeito Osmaninho Custódio disse que os cursos atendem a uma demanda, sobretudo do setor rural, que exige mão de obra qualificada para o desempenho das atividades no campo. “Os benefícios alcançados vão desde a redução de problemas no maquinário com a manutenção preventiva até a queda de custos, e do número de acidentes de trabalho. São cursos muito procurados aqui no município e também na região, tanto pelos trabalhadores, quanto pelos proprietários. Não podemos nos esquecer de agradecer ao Inácio Soares, proprietário da Fazenda JS que tem nos cedido o espaço para a realização dos cursos”, disse o prefeito.

De acordo com os instrutores, Tarleis Urquiza e Adalberto Gandra, além de conhecer melhor os equipamentos com os quais irão trabalhando, as aulas proporcionam conhecimentos que garantem outras vantagens para os participantes dos cursos. “As aulas servem para que os trabalhadores saiam daqui preparados para entender o funcionamento da máquina, evitando perdas, acidentes e principalmente, aumentando a vida útil do maquinário”, ressaltou Tarleis Urquiza.

NOVOS CURSOS

Entre os dias 11 e 13 de novembro acontecerá o curso de operação e manutenção de motosserra, e de 9 a 11 de dezembro, o de cria e recria de bezerras, que é o pré-requisito para na sequência fazerem o de inseminação em data ainda a ser divulgada. Nos dois novos cursos, 24 novos trabalhadores rurais serão beneficiados.

Assessoria de Comunicação