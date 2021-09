Prefeitura de São Sebastião do Anta, em parceria com Senar, realiza curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Comprometida em atender as necessidades do campo, a prefeitura de São Sebastião do Anta, por meio da Secretaria de Agricultura em parceria com Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), capacitou mão de obra para atuar na área de mecanização agrícola e também para permitir aos produtores o aprendizado necessário para realizarem as próprias manutenções e consertos em seus tratores quando necessário, diminuindo despesas.

O curso “Operação e Manutenção de Tratores” teve duração de 40 horas e ofereceu qualificação completa para onze produtores e trabalhadores rurais do município que desejavam aprender a trabalhar com mecanização. O curso aconteceu na sede da “Fazenda JS”.

Presente no encerramento do curso, o fiscal municipal Bruno Pereira, esteve representando o prefeito Osmaninho Custódio, e disse que o treinamento atende a uma demanda do setor rural que exige mão de obra qualificada para o desempenho das atividades no campo. “Os benefícios alcançados vão desde a redução de problemas no maquinário com a manutenção preventiva, a queda de custos e do número de acidentes de trabalho. É um curso muito procurado aqui na região, tanto pelos trabalhadores, quanto pelos proprietários”, disse.

De acordo com o instrutor Antônio Rocha, além de adquirir melhor conhecimento do equipamento que irão trabalhar, as aulas proporcionam conhecimentos que garantem outras vantagens para o produtor rural. “Nós chamamos o trator e os implementos, de conjunto mecânico, e as aulas servem para que o trabalhador saia preparado para entender o funcionamento da máquina, evitando perdas, acidentes e principalmente, aumentando a vida útil do trator”, concluiu Antônio.

Outros cursos como carregadeira, retroescavadeira, inseminação, piscicultura e degustação de café ainda serão ofertados aos interessados em adquirir novos conhecimentos e desenvolver novas ferramentas.

Assessoria de comunicação