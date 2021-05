Prefeitura de São Sebastião do Anta continua manutenção das estradas rurais

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – A prefeitura de São Sebastião do Anta, por meio da Secretaria de Obras, continua com o alargamento, manutenção e recuperação das estradas rurais do município.

Os servidores municipais estão trabalhando em diversos locais, para melhorar o acesso às propriedades rurais e também para beneficiar o escoamento da produção agrícola, sobretudo nos meses de maio, junho e julho, período em que acontece a colheita do café.

São Sebastião do Anta é um dos municípios com maior número de produtores rurais de café da região.

Os trabalhos foram iniciados na estrada que dá acesso à comunidade dos Britos, e na sequência foram feitos na estrada do Bó, no sentido Tatu, e agora estão concentrados no córrego Águas Claras.

Todos estes locais já receberam atenção especial da administração municipal e quem passa por lá agradece o trabalho desenvolvido, pois facilitará o tráfego de todos os munícipes que necessitam desses caminhos.

Os trabalhos de alargamento, melhoramento e cascalhamento de estradas é uma marca do prefeito Osmaninho Custódio de Melo, pois o trabalho que hoje tem continuidade em sua gestão foi iniciado durante seu primeiro mandato.

O secretário de Obras, Sebastião Venâncio da Silva, o “Tão Marquim”, fez questão de frisar que o trabalho tem sido feito de forma coordenada, para que todos os pontos críticos das estradas sejam reparados. Ele também salientou que os trabalhos continuarão e serão realizados em outras regiões rurais do município, obedecendo a um cronograma feito pela secretaria de obras.

O prefeito Osmaninho ressaltou a importância do bom acesso à zona rural. “É de extrema importância o acesso às propriedades rurais para o escoamento das produções agrícolas do nosso município, sobretudo para nossos cafeicultores. E é pensando neles que continuamos com a manutenção das estradas rurais. Essa ação servirá para beneficiar os produtores rurais, com as entradas e saídas da produção, além de deixar as estradas preparadas para beneficiar o transporte dos alunos em um eventual retorno às aulas presenciais, caso seja possível ainda este ano. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida de todos os moradores de São Sebastião do Anta”, afirmou o prefeito.

