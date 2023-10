Prefeitura de São João do Manhuaçu anuncia criação de auxílio-pedágio

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – O prefeito de São João do Manhuaçu, Sérgio Camilo, acompanhado do assessor jurídico, Afrânio Antônio e da secretária de Administração Camila Braga, reuniu-se com representantes das comunidades de Cachoeirinha, Bom Sucesso, da Vila Alto Paraíso e do Córrego Santana, para anunciar a criação de um auxílio-pedágio para os moradores da zona rural diretamente afetados pela praça de pedágio da EcoRioMinas, na BR-116, que começou a funcionar na última sexta-feira, 27/10.

“O questionamento aqui não é o direito da concessionária, que venceu a licitação e ganhou a concessão. Ela tem o direito de fazer a cobrança de pedágio. A questão é que a praça de pedágio dividiu o nosso município. Esses são os moradores da nossa zona rural que moram depois da passagem do pedágio e precisam vir constantemente na cidade de São João do Manhuaçu. Avaliamos vários pontos aqui que podem melhorar a vida de cada um e facilitar esse acesso. A questão não é o valor em si, é a quantidade de vezes que precisam se deslocar, o que acaba pesando, por exemplo para quem estuda, precisa fazer compras, ir ao médico ou mesmo trabalhar na cidade”, afirmou o prefeito.

Em sua fala, Sérgio Camilo explicou que serão adotadas medidas para calçamento e colocação de agregado de minério em estradas no trecho rural para facilitar o escoamento e o trânsito de quem não quiser utilizar a BR-116.

O prefeito anunciou a intenção de criar um auxílio-pedágio para atendimento a essa demanda. “Vamos fazer, a partir de segunda-feira, um levantamento de todos os moradores dessas comunidades. Com a quantidade de veículos que necessitam, vamos analisar com o jurídico e o setor contábil e encaminhar esse projeto para a Câmara Municipal. Já comuniquei o presidente da Câmara e a líder do governo e eu tenho certeza que vai ser apreciado por todos os vereadores porque é benefício para todo mundo. Será um subsídio de um valor que pode chegar a 50 ou 100%”, a fim de ajudar a quem necessita.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São João do Manhuaçu