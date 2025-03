Prefeitura de São Domingos iniciará obras de calçamento na zona rural

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Desde o início do mandato da primeira prefeita eleita na história do município de São Domingos das Dores, Suély Pereira, e do vice-prefeito, Zé Ginuca, os esforços seguiram na transição de governo, e na sequência colocar a “casa em ordem”, preparando cada secretaria para oferecer à população uma administração atuante e compromissada com os recursos públicos.

Uma obra começará nos próximos dias, em diversos pontos críticos do córrego São Domingos. Melhorias que são aguardadas há anos pela população daquela localidade. Diversos morros serão calçados, oferecendo melhor acessibilidade do transporte escolar, trazendo de volta o direito de ir e vir dos moradores, que era tirado muitas vezes por chuvas que impossibilitam o trânsito de qualquer veículo, inclusive, em alguns pontos até a pé havia dificuldades. “Nós dependemos demais da estrada e do calçamento que traz melhoras. A gente que trabalha, depende da estrada para estar transportando mercadoria, transporte escolar, as outras comunidades que precisam da estrada para ir pra cidade comprar, vender, o acesso é por aqui. Isso para São Domingos das Dores eu acredito que só vai trazer riqueza, o povo vai para cidade movimentar a economia” disse Mateus, que é produtor rural e morador do córrego São Domingos.

O recurso que será aplicado nesta obra foi proveniente de emenda parlamentar especial no valor de R$400 mil, que constava no caixa da prefeitura. Com este valor será possível calçar todos pontos críticos. Serão cerca de 700 metros lineares de calçamento com uma largura aproximada de 6 metros.

“Vamos mudar a cara de São Domingos das Dores com muitas obras, benfeitorias para comunidade, principalmente aquelas áreas críticas, por exemplo, essas aqui do Córrego São Domingos. Estou aqui então cumprindo um compromisso que fiz com essa comunidade que foi a tão sonhada realização do calçamento” reforçou a prefeita Suély Pereira durante a visita nos pontos onde serão realizados os trabalhos.

Um método que será utilizado pela gestão na execução de todo o calçamento será com a mão de obra dos moradores da imediação, ação que já foi testada e aprovada em gestões passadas, como a do ex-prefeito Geraldo Lúcio. Esta iniciativa visa aproveitar ainda mais o recurso público, economia que irá gerar uma obra ainda maior para a comunidade. “Quando se contrata uma empresa privada praticamente metade do recurso vai para mão de obra e a comunidade acaba perdendo. Não é só a comunidade que vai executar sozinha, ela vai participar e a prefeitura irá disponibilizar todo o maquinários necessário e funcionários treinados no serviço. Os calçamentos que foram realizados há mais de 10 anos com a ajuda da comunidade estão intactos até hoje”, disse Geraldo Magela, secretário de Obras.

Assessoria de Comunicação