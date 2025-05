Prefeitura de São Domingos das Dores realiza 1ª Feirarte de 2025

Cumprindo promessa de campanha e com objetivo de levar cultura, lazer e qualidade de vida para toda população de São Domingos das Dores, a administração liderada pela prefeita Suely Pereira realizou no último sábado, dia 24 de maio a 1ª Feirarte de 2025.

A programação contou com apresentações culturais dos alunos das escolas municipais Barão do Rio Branco e Maria Sampaio Mafalda, além da zumba do grupo da terceira idade, proporcionando alegria e muita descontração para o público presente. Barracas com comidas típicas e artesanato completaram a praça de alimentação da Feirarte, e a musicalidade dos cantores Wesley Floriano e Marcos Vinícius fizeram crianças, jovens, adultos e idosos sacudirem o esqueleto.

Segundo a prefeita municipal, Suely Pereira, a 1ª Feirarte de São Domingos das Dores cumpriu seu objetivo de reunir as famílias e resgatar a cultura do município. “Encerramos a primeira edição da Feirarte com o coração cheio de alegria e orgulho. Em cada barraquinha, cada peça, cada abraço, em cada detalhe desta festa e cada sorriso compartilhado só foi possível graças ao empenho e colaboração dos nossos servidores e de toda nossa comunidade que abraçaram esta ideia. Gratidão aos nossos artesãos talentosos, enfim, a todos aqueles que acreditaram e acreditam neste projeto que, com as bençãos de Deus, será realizado com frequência em nosso município. Agradeço por confiarem, por colocarem sua arte e sua alma em cada ação, e por tornarem essa feira tão especial. Vocês são a alma da Feirarte, e é por vocês, e com vocês, que vamos seguir trabalhando e construindo uma São Domingos das Dores cada dia melhor. Que venham muitas outras edições da Feirarte, com ainda mais união de nossas famílias, criatividade e claro, muito sucesso”, comentou.

A segurança ficou por conta do destacamento da Polícia Militar de São Domingos das Dores, já a estrutura montada para a realização do evento foi um destaque à parte, com palco, tenda e sonorização de primeira, bem à altura dos anseios da população. Para garotada, pipoca, algodão doce e pula-pula, deixando o ambiente familiar, humanizado e agradável.