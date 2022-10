Prefeitura de Santa Rita de Minas promove final de semana de lazer para a população

Festa do santarritense ausente, encontro de carros antigos e 1° Show Radical fizeram parte da programação

SANTA RITA DE MINAS- A Prefeitura de Santa Rita de Minas promoveu um final de semana de lazer para a população. Os eventos tiveram início na sexta-feira (23/9), com a festa do santarritense ausente, a abertura contou com a participação das crianças do Projeto “Batuque Batucada” que é realizado pela Secretaria de Assistência Social.

O prefeito Ademilson Lucas Fernandes, acompanhado da esposa Marlene, dos secretários municipais, vereadores e o convidado Ilton Rosa, subiu ao palco para dar sequência aos shows. A dupla Gilson Fegalli & Celso Lee deu início a uma noite animadíssima. Em seguida a dupla Relber & Allan cantou grandes hits junto ao público. A noite de shows foi encerrada pela cantora Mili Moreira.

No sábado (24/9), abrindo a noite, DJ Darcy subiu no palco, seguindo de uma apresentação do locutor Júnior Nascimento. Na mesma noite, o público se divertiu com a tão aguardada dupla Antony & Gabriel e a festa teve seu encerramento com o cantor santarritense Jimmy Diaz.

O prefeito Ademilson conversou com a reportagem e deixou sua mensagem para a população, de que o município tem muitos motivos para comemorar. “É um prazer muito grande trazer essa festinha aqui para o povo de Santa Rita e cidades vizinhas também. Estamos trabalhando incansavelmente, a gente está fazendo muita obra e tem muita obra para fazer também, depois do período eleitor vai começar muita obra aqui na nossa cidade. Não vamos parar, continuar construindo uma cidade cada vez melhor para as pessoas”.

Ademilson enfatizou que que proporcionar lazer para a comunidade também é muito importante. “A gente tem que ter uma saúde boa, uma educação de qualidade, mas, tem que ter uma festa para os jovens, todo mundo divertir. Tem que ter o lazer também, isso é muito bom, todo mundo gosta de diversão”.

CARROS ANTIGOS E MOTOSHOW

No domingo (25/9), a programação continuou na Avenida dos Pioneiros. Pela manhã aconteceu o “2° Encontro Santarritense de Carros Antigos”, numa parceria entre Prefeitura e o cartunista Edra. Passaram pelo evento, clubes de carros antigos como os “Amigos dos Antigos” e “Os Intocáveis” e diversos outros veículos da região. Amantes do antigomobilismo puderam rever relíquias e fazer fotografias tendo como cenário veículos que marcaram época.

No período da tarde, Santa Rita de Minas realizou seu “1° Show Radical”, uma parceria do executivo com a Rafamoto. A apresentação do grupo Radical Moto Show garantiu muita adrenalina pela Avenida dos Pioneiros.

“O domingo foi marcado pela presença das famílias pelas ruas de nossa cidade, curtindo os eventos e agregando um clima de harmonia e paz no encerramento de um final de semana que ficará marcado em nossa cidade”, destacou o prefeito Ademilson Lucas.