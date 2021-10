Prefeitura de Santa Rita de Minas investe na educação

SANTA RITA DE MINAS – Governo Municipal de Santa Rita de Minas lançou o “Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional” no último sábado (09), na Câmara Municipal, serão ofertada 60 bolsas de estudo para o curso superior em Pedagogia e Administração de Empresas. A modalidade de ensino será semipresencial com dois encontros mensais, no polo da instituição de ensino no município, e aulas à distância.

Segundo o Governo Municipal de Santa Rita de Minas, o projeto busca uma melhor qualificação na educação e uma melhoria financeira de pessoas de baixa renda. Os candidatos contemplados receberão bolsa de estudo de 100% Os custos ficarão por conta do Governo Municipal. Somente moradores de santa Rita de Minas poderão ser beneficiados pelo projeto. As bolsas serão divididas em 30 para Curso de pedagogia e 30 para o curso de Administração de Empresa.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social de Santa Rita de Minas Maria Jacinto Dias Medeiros disse que “o programa vem incentivar e qualificar profissionais na área de educação, trazendo uma melhoria também na condição financeira de pessoas de baixa renda”. Ainda informou que uma tenda será montada na praça central para prestar informações dos quesitos para concorrer a vaga e receber as inscrições dos candidatos, o período de inscrição será de 08 a 27 de outubro.

Ronaldo Pereira, secretário municipal de Educação, afirma que “com este projeto o município estará contemplando o Plano Municipal de Educação em sua meta 12 que é oportunizar e garantir a formação em ensino superior”.

A munícipe Nelbi Alves, que hoje faz trabalhos domésticos, diz que vai se candidatar a uma vaga. “Agradeço muito ao prefeito pela iniciativa, tenho expectativa de um futuro melhor, espero que muitas pessoas se inscrevam, é uma grande oportunidade de melhorar na vida”, declarou entusiasmada. Pessoas ouvidas pela reportagem ressaltaram o grande ganho de não precisarem se deslocar de Santa Rita de Minas para estudarem, já que a instituição de ensino terá um polo de ensino local.

Assessoria de Comunicação