Prefeitura de Santa Rita de Minas e RELBA realizam o primeiro encontro do ano

Dentre os objetivos, evento serve para reforçar as boas práticas do Banco de Alimentos

SANTA RITA DE MINAS – A prefeitura de Santa Rita de Minas e a Rede Leste de Alimentos (RELBA) realizaram na última sexta-feira (11), o primeiro encontro do ano. Antes da pandemia do coronavírus os encontros eram realizados mensalmente em vários municípios. Neste evento todos os protocolos sanitários foram seguidos para prevenção de contágio do covid-19.

Estiveram presentes membros efetivos da Rede Leste, prefeitos da região, secretários municipais, assessores dos deputados André Quintão; Marquinho Lemos; Leonardo Monteiro; Leonídio Bouças; Rodrigo Ribeiro e do deputado Reginaldo Lopes (palestrante do encontro).

O palestrante Rodrigo Ribeiro falou sobre a importância da criação de um fundo nacional defendido pelo deputado Reginaldo Lopes, e também a criação do fundo municipal para que os projetos ligados ao desenvolvimento econômico seja fomentado. Segundo ele, este fundo apoiaria as cooperativas, associações, e demais entidades, com capacitação, suporte para criação e manutenção dos projetos, apoio logístico, linha de crédito, cessão de uso de máquinas e equipamentos entre outros.

Os encontros procuram reforçar as boas práticas do Banco de Alimentos, fomentar o desenvolvimento dos municípios e manter a participação de cada integrante, onde cada um possa sanar suas dúvidas e buscar soluções.

O prefeito de Santa Rita de Minas Ademilson Lucas Fernandes, anfitrião do encontro, ressaltou importância em adquirir novos conhecimentos, uma vez que em cada mês são tratados assuntos relacionados ao desenvolvimento dos municípios participantes da Rede Leste, e se diz satisfeito com a adesão de novos municípios acontecido no encontro.

O próximo encontro será realizado dia 06 de julho em Piedade de Caratinga, onde serão discutidos os impactos com a expansão da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) que deverá contemplar a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável; estruturação de sistemas justos, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos e; a instituição de processos e a economia dos municípios.

Na oportunidade foram oferecidos aos participantes um café da manhã e almoço com produtos oriundos do Banco de Alimentos.

Assessoria de Comunicação