Prefeitura de Santa Rita abre as portas para estudantes

SANTA RITA DE MINAS- Cerca de 30 a 40 alunos do Ensino Fundamental I viveram uma experiência educativa e especial na última semana durante uma visita à Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas. Acompanhados por suas professoras, que atuaram como guias ao longo do passeio, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da administração pública municipal.

Durante o tour pelas dependências da Prefeitura, os alunos passaram por diversos setores, desde a recepção até o Gabinete da Prefeita. Um dos momentos mais marcantes da visita foi justamente a recepção calorosa feita pela própria prefeita, que fez questão de apresentar pessoalmente cada repartição da sede do Poder Executivo Municipal às crianças.

A visita, além de educativa, teve um caráter de integração. Após o passeio pelos setores administrativos, foi realizada uma confraternização especial com lanche, onde os estudantes puderam se divertir e compartilhar momentos de alegria com colegas e educadores.

A ação teve como objetivo aproximar as crianças da realidade da gestão pública, despertando nelas o senso de cidadania e a compreensão sobre o funcionamento dos serviços prestados à população. A Prefeitura de Santa Rita de Minas destacou a importância de iniciativas como essa, que fortalecem o vínculo entre a comunidade escolar e o poder público.