Prefeitura de Santa Bárbara do Leste reativa o Banco de Alimentos e dezenas de famílias são beneficiadas

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, reativou o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) que beneficia semanalmente cerca de 90 famílias do município (em situação de vulnerabilidade social, devidamente cadastradas no CRAS), além de algumas instituições públicas como: Lar de Convivência Albertina Maria Nunes, Restaurante Popular e Escolas Municipais (em período letivo).

De acordo com o secretário de Agricultura, Célio Maia, o PAA é vinculado ao Programa Fome Zero e através dele, os agricultores que fazem parte da Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e da Associação das Mulheres Rurais do Córrego dos Ferreiras (AMURCOFE) podem, mediante contrato, repassar anualmente até 8 mil reais em frutas, verduras e legumes para o Banco de Alimentos.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, esse Programa é de grande importância pois, através dele, os Agricultores recebem um preço justo pelos produtos e as famílias e entidades assistidas são beneficiadas com frutas, verduras e legumes frescos e adequados ao consumo.

Os moradores de Santa Bárbara do Leste que quiserem saber mais sobre o funcionamento do PAA, podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, situada à Rua Monsenhor Rocha, 110, centro. (Antigo prédio da Escola Estadual Monsenhor Rocha). A Secretaria está aberta de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 17h.

Assessoria de Comunicação