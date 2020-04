Prefeitura de Santa Bárbara do Leste realiza pavimentação de vias públicas

Investimento total é de quase R$ 1 milhão

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Várias vias da cidade estão recebendo melhorias. A rua João Ferreira Maia, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, está passando pela implementação da rede pluvial e posterior ao trabalho de escoamento da água, terá seu calçamento feito de bloquetes.

A rua Maria do Carmo Costa, no centro, também passa pelo preparo do solo que nas próximas semanas irá receber o asfalto. As manilhas para a finalização da rede pluvial já foram adquiridas e serão colocadas nos próximo dias.

Outro sonho da população santa-barbarense é o asfaltamento da rua Padre João Geraldo, no centro, às margens da BR-116. A empreiteira atua no local que será totalmente asfaltado. Nesta semana, o trabalho está concentrado na rede pluvial.

A prefeita Wilma Pereira celebra as conquistas.

– “Estamos superando todas as dificuldades financeiras para poder implementar estas importantes obras em benefício da nossa população. Responsabilidade extrema com o dinheiro público torna isso possível”, disse a prefeita.

No total são cerca de R$ 780 mil investidos nestas três obras, incluindo recursos próprios do município (R$ 380 mil) e Emendas Parlamentares destinadas por Bráulio Braz e Renzo Braz (R$ 400 mil)

A expectativa é de que as obras sejam finalizadas em dois meses, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Assessoria de Comunicação