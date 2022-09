Prefeitura de Santa Bárbara do Leste realiza nova ação de proteção ao meio ambiente

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal de Santa Bárbara do Leste segue incentivando nas escolas a proteção ao meio ambiente e, dessa vez, a Polícia Ambiental foi convidada para visitar os estudantes da Escola Municipal Wanderson de Castro Elias.

A visita aconteceu na última quarta-feira (21), quando foi comemorado o “dia da árvore”. Durante a visita, os policiais interagiram com as crianças e com a equipe pedagógica da Escola, destacando a importância de se cuidar do meio ambiente como verdadeira fonte de vida.

Segundo a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, as ações voltadas para a proteção à natureza acontece em todas as Escolas do município e as equipes pedagógicas sempre incentivam os alunos a interagirem com o meio ambiente para que tenham a oportunidade de sentir o quanto a natureza é importante para a vida e para a saúde de todos.

A prefeita Wilma Pereira agradeceu aos policiais pela visita e parabenizou a equipe da Escola Wanderson de Castro Elias pela ação. Segundo ela, quando um trabalho de tamanha importância é realizado com as crianças, o reflexo se estende às famílias e à comunidade em geral. Wilma destaca que “cuidando do meio ambiente no presente é que teremos a possibilidade de garantir um futuro melhor para todos”.

O secretário de Meio Ambiente, Célio Maia, ressaltou que os visitantes, sargento Ênio e sargento Edil, são grandes parceiros do município no cuidado e preservação do meio ambiente.

Segundo a diretora Maria Madalena, é uma tradição dos alunos plantarem árvores nas imediações da Escola em datas comemorativas e, com a presença da Polícia Ambiental, os estudantes se sentiram ainda mais motivados e felizes com a chegada de uma nova plantinha à escola.