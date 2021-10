Prefeitura de Santa Bárbara do Leste realiza Audiência Pública Virtual para prestação de contas

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste realizou na tarde da última quarta-feira (29/09) uma Audiência Pública Virtual. O objetivo da Audiência foi prestar contas à população e aos vereadores sobre toda a receita e todas as despesas do município no primeiro e segundo quadrimestre do ano de 2021.

A Audiência aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença dos Vereadores, que acompanharam atentos o detalhamento das contas feito pelo assessor contábil do município, Sandro Correa.

Visando garantir a proteção dos moradores, mantendo a transparência da prestação de contas, a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste realizou uma transmissão ao vivo da Audiência Pública através do Facebook institucional.

Até sexta-feira, 01 de outubro, quem tiver dúvidas pertinentes a respeito do que foi apresentado na Audiência Pública Virtual, pode comentar na página da Prefeitura que a Equipe Técnica responsável irá responder aos questionamentos.

Para a prefeita Wilma Pereira, a prestação de contas é fundamental e ela, enquanto Prefeita, garante que a população terá respeitado o direito de pleno acesso às informações referentes ao município e à gestão de recursos públicos.

Assessoria de Comunicação