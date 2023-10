Prefeitura de Santa Bárbara do Leste proporciona tarde de lazer em comemoração ao Dia das Crianças

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, através das secretarias municipais de Educação e Assistência Social, realizou uma rua de lazer em homenagem ao Dia das Crianças.

O evento foi uma parceria com CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que arrecadou esta verba através do FIA (Fundo para a Infância e Adolescência), criado para captar e aplicar recursos financeiros, que através de impostos pagos por pessoas físicas e jurídicas, são destinados especificamente para a área da infância e adolescência.

No evento, as crianças e seus familiares puderam se divertir em vários brinquedos como futebol de sabão, touro mecânico, cama elástica dentre outros, sempre acompanhadas por monitores e professores da rede municipal de ensino.

Nem a chuva que caiu durante o evento foi capaz de diminuir a alegria das centenas de crianças, que ainda foram surpreendidas com um show com os personagens da Patrulha Canina.

Segundo palavras da prefeita Wilma Pereira, “momentos de lazer que resgatem a alegria das crianças são fundamentais para que sejam evitados problemas futuros, e que este governo preza pelo bem-estar das crianças e suas famílias”.

Assessoria de Comunicação