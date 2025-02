Prefeitura de Santa Bárbara do Leste promove evento para marcar início do ano letivo

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na última segunda-feira (3), um encontro especial para celebrar o início do ano letivo. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e reuniu todos os profissionais da educação do município.

Na abertura, a secretária de Educação, Meire Débora, o vice-prefeito, Aélcio dos Ferreiras, e o prefeito, Zé Rufino, destacaram a importância desse momento para a educação e o futuro dos nossos alunos.

E para tornar essa recepção ainda mais inspiradora, em parceria com o Sebrae e o Sicoob Credcooper, foi promovida a palestra “Dono de Mim”, ministrada pela especialista em neurocomunicação, Marilene Vitorino. Com uma abordagem envolvente e carismática, a palestrante cativou o público, proporcionando reflexões valiosas e muitos momentos de descontração.

Além do aprendizado e da troca de experiências, os participantes foram recepcionados com muito carinho e ainda tiveram a chance de concorrer a diversos brindes.

“É assim que Santa Bárbara do Leste valoriza a educação: investindo nas pessoas que fazem a diferença todos os dias. Que 2025 seja um ano de grandes conquistas para a nossa educação!”, destaca o prefeito.

Assessoria de Comunicação