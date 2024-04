Prefeitura de Santa Bárbara do Leste inaugura obras na área da Educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última sexta-feira (12), a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste realizou a inauguração de obras importantes na área da Educação.

Na Escola Municipal Wanderson de Castro Elias, no Córrego dos Ferreiras, foi inaugurada a reforma e cobertura da quadra poliesportiva Adelino Leopoldo do Nascimento. Já na Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes II, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, a comunidade festejou a reforma e cobertura da quadra poliesportiva Geraldo Alberto Maia e ampliação do espaço.

As obras apoiadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais, através dos programas “Fortalecimento das escolas” e “Projeto Mãos Dadas”.

Santa Bárbara do Leste recebeu visitas ilustres para estas inaugurações. Representando o governador de Minas Gerais o secretário de Educação Igor de Alvarenga; a diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga Landislene Gomes; o assessor do deputado Enes Cândido; prefeitos e secretários de cidades vizinhas,

Na obra da escola da Comunidade do Córrego dos Ferreiras foram investidos cerca de R$ 506.953,18 através do recurso fortalecimento da aprendizagem.

Na Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes II, como parte da obra de reforma e ampliação, novas salas foram construídas, além de melhorias na secretaria e diretoria, biblioteca equipada e pátio coberto, salas de aula, banheiros adaptados para alunos e funcionários, playground, hall da entrada e cozinha com depósito para guardar os mantimentos alimentícios, totalizando um investimento de R$ 666.336,12, que foi realizado através do recurso Mãos Dadas. Em anexo a Escola municipal Marlon, a quadra Geraldo Alberto Maia recebeu reforma e cobertura, com o valor de R$ 430.437,55.

O secretário de Educação do Estado de Minas Gerais Igor Alvarenga parabenizou a prefeita Wilma Pereira, “Defendo a ideia de que, para pensar em escola, tem que ser de forma global. Não adianta se restringir ao estudante dentro da sala de aula. Tem que falar da escola que acolhe o estudante com qualidade, proporcionando uma merenda e um espaço adequado como este que está sendo entregue à comunidade escolar, uma educação de qualidade vai muito além da sala de aula”.

Landislene Gomes parabenizou a prefeita e sua equipe pelo empenho e agradeceu as autoridades, parafraseando Paulo Freire. “Cada estudante tem o direito de ter aspirações e sonhos, e que a educação deve ser um meio para alcançá-los”.

A prefeita Wilma Pereira se emocionou e deixou uma homenagem a alunos, professores, e comunidade escolar, agradecendo o carinho e cuidado de Maria Aparecida Soares para com alunos e colaboradores da escola Marlon II. “Estamos entregando à comunidade obras que foram sonhadas e hoje esse sonho se tornou realidade. Estou emocionada, pois, deu certo. Projetos que construímos com o apoio de muitos e principalmente com a parceria direta da câmara de vereadores que não mediu esforços em nos ajudar. Agradeço os vereadores Ceninha da Saúde, Ni dos Ferreiras, Hebert Maia, Altair Nunes e Enis Mamão pelo voto de confiança que deram ao acatar o projeto Mãos Dadas. Um ponto positivo é que, para não prejudicar nossos alunos, optamos em transferi-los para o prédio da sede e continuamos a obra com todo vapor, garantindo assim uma educação de qualidade e muito eficaz. Agora, as crianças de nosso município e professores têm um ambiente escolar digno para aprender e educar”.

Assessoria de Comunicação