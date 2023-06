Prefeitura de Santa Bárbara do Leste inaugura mais uma quadra poliesportiva

SANTA BÁRBARA DO LESTE- Na última quinta-feira (22), a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste inaugurou mais uma importante obra: a Quadra Poliesportiva Adolfo Martins.

A construção desta quadra é um sonho antigo de todos os profissionais da Escola Marlon dos Reis Lopes, que poderão aprimorar as aulas relacionadas às atividades físicas e também utilizar o espaço para realização de eventos escolares, já que a quadra é coberta e tem uma estrutura preparada com palco, camarim e alambrado móvel.

A aquisição desta quadra se deu através de acordo firmado com o governo estadual de Minas Gerais (Projeto Mãos Dadas).

O evento de inauguração da quadra contou com a presença de diversas autoridades, tanto da cidade de Santa Bárbara do Leste como de outras cidades mineiras e foi abrilhantado pelas apresentações de alunos da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes, música ao vivo e homenagem à memória de Adolfo Martins.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, tem sido um ano de muito trabalho e muitas outras obras estão em andamento, inclusive a reforma e ampliação da Unidade II da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes, outro fruto do projeto Mãos Dadas e reforçou que o investimento que o munícipio tem feito em esportes tem gerado frutos, como as medalhas de ouro no taekwondo e o tricampeonato do Esporte Clube Santa Bárbara. “Temos orgulho em dizer que até o final desse ano teremos no município teremos quatro quadras cobertas, mais o ginásio poliesportivo, além de um estádio que foi reformado durante nossa gestão. Santa Bárbara tem uma estrutura de esporte hoje que nunca teve”.

A vice-prefeita Beth Leles reforça o compromisso do município com o esporte. “É uma alegria muito grande. Hoje temos certeza de que estamos no caminho certo, temos uma gestão de verdade, muito compromissada com a população. Estamos fazendo nosso melhor. Sabemos da importância dessa quadra para a população e os benefícios para toda a comunidade.

O evento contou com presenças ilustres de representantes do governo estadual como o subsecretário de Articulação Educacional Gustavo Lopes Pedroso; a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica Isabella Cavalcante Martins e a assessora Chefe de Articulação Municipal Jânua Caeli Gervásio Galvão e da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, entre as quais a diretora Landislene Gomes, que enfatizou a grandiosidade da obra, falando que este espaço é um ganho para toda a comunidade, que só teve a possibilidade da realização devido a parceria entre estado e munícipio.

O subsecretário Gustavo Lopes enfatiza os esforços para realização da obra. “Santa Bárbara do Leste merece essa quadra, foi um projeto que demandou muita coragem e com apoio da prefeitura municipal e da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, conseguimos viabilizar esse projeto, entregando essa quadra maravilhosa para o município. É um resultado muito bom para o município, para a escola, para os servidores e toda a comunidade”.

O HOMENAGEADO

Adolfo Martins, que dá nome à quadra, é pai do secretário de Obras Ivanilson Duarte, ele fala sobre a homenagem. “Nossa comunidade merecia essa quadra, o pessoal falava que aqui não cabia uma quadra e a prefeita com toda dedicação e empenho, junto à Câmara de Vereadores, analisamos e vimos que tinha sim como fazer uma quadra para essas crianças. Adolfo Martins foi meu pai, meu guerreiro, pessoa que me estimulou a estar na vida pública e graças aos conselhos, ao empenho dele, muito me ajudou. O coração está explodindo, pena que ele não pode estar aqui, mas, tenho certeza de que de onde estiver está todo feliz com o nome dele aqui na quadra”.