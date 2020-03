Prefeitura de Santa Bárbara do Leste decreta que apenas estabelecimentos essenciais para a população funcionem

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste determinou a suspensão, por tempo indeterminado, das atividades de estabelecimentos comerciais que não são considerados essenciais.

A medida segue a recomendação das autoridades e tem como objetivo evitar a circulação de pessoas e consequentemente a proliferação do coronavírus.

O decreto suspende temporariamente o funcionamento do comércio lojista; locais de eventos; restaurantes, bares, lanchonetes, salões de beleza/festa e similares; clubes, academias, associações recreativas; missas, cultos e qualquer outra atividade religiosa que reúna aglomerações; feiras livres; hotéis, pousadas, chácaras de lazer; e escolas da rede pública municipal.

Os estabelecimentos que são considerados essenciais para a população continuam funcionando sem prejuízo para os cidadãos. São eles: serviços de saúde, farmácias, açougues, padarias, supermercados, mercados, posto de combustíveis, clínicas veterinárias e de suprimento animal, oficinas mecânicas, instituições bancárias, dentre outros.

O empresário impedido de abrir seu comércio, que desobedecer as normas, poderá sofrer diversas sanções como: cassação de alvará, responder por crime contra a saúde pública, dentre outras penalidades. As medidas restritivas são cumpridas com apoio ostensivo da Polícia Militar e Vigilância Sanitária.

A Prefeitura informou que as medidas são necessárias devido ao aumento considerável dos casos suspeitos do coronavírus em Minas Gerais e visam assegurar a boa saúde dos munícipes.

Assessoria de Comunicação