Prefeitura de Santa Bárbara do Leste continua investindo em infraestrutura

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal conclui neste mês mais uma importante obra na cidade. O asfaltamento da rua Maria do Carmo Costa. A obra é um antigo sonho da comunidade local.

Além da camada asfáltica, desde 2017, a Administração Municipal já havia realizado diversas melhorias na via, incluindo rede de esgoto e pluvial, água tratada e iluminação pública.

A prefeita Wilma Pereira cita que a obra faz parte do plano de governo. “Diversas obras do tipo foram realizadas nos quatro cantos do município. Nosso plano de governo está quase 100% concluído. Mesmo com as inúmeras crises que ocorreram nos últimos quatro anos, como a pandemia e ausência de repasses do Governo Estadual (que somou uma dívida de mais de 3 milhões de reais com o município), conseguimos desenvolver empreendimentos de relevância para o santa-barbarense e a Rua Maria do Carmo Costa está incluída nesse processo de desenvolvimento!”, completou a Prefeita.

Nesta última etapa da obra foram investidos cerca de R$ 170 mil.

