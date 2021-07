Prefeitura de Raul Soares utiliza escola como abrigo provisório para animais de rua

Executivo explica que não encontrou outro espaço adequado para o projeto e aulas presenciais estão suspensas no momento, devido à pandemia

RAUL SOARES– A utilização de duas escolas municipais para um projeto com animais de rua no município de Raul Soares repercutiu nas redes. Com objetivo de esclarecer a situação, a reportagem esteve na cidade e procurou a prefeitura, idealizadora do projeto.

Na última semana, o executivo realizou um projeto de esterilização (castração) de cães e gatos na Escola Municipal Coronel João Domingos. A proposta inicial era de que o espaço também fosse abrigo provisório, com utilização das salas de aula para recuperação dos animais, uma vez que o espaço ainda não está recebendo alunos. No entanto, a comunidade escolar não aprovou esta questão e os animais foram encaminhados para outra escola municipal, a Manoel Máximo Barbosa.

Escola Municipal Coronel João Domingos

De acordo com a diretora Rosilene Osório, como a Escola Municipal Coronel João Domingos tem um amplo espaço, a Prefeitura solicitou o uso para desenvolvimento do projeto. “Levamos pra discussão, porque achamos que embora temos o espaço da quadra disponível, inicialmente a proposta é que os animais fossem também abrigados aqui no pós-operatório. Quanto a isso, a escola teve uma resistência, porque embora não tenhamos alunos, a escola está funcionando. Estamos com atividades aqui, até para que as atividades remotas sejam produzidas temos uma equipe que trabalha todos os dias. Em função disso, colocamos para a prefeitura que seria inviável que os animais ficassem abrigados aqui”.

Porém, a utilização da quadra para a castração foi aprovada, o que foi realizado em três dias. “Um trabalho feito de forma muito eficaz, inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar a prefeitura pela iniciativa, da nossa parte, esse foi o apoio que pudemos dar, um espaço que não necessariamente as pessoas tinham que adentrar mais no prédio da escola. É independente. Foi resolvido com diálogo, a comunidade tem que participar desse tipo de discussão. Foi uma sugestão da prefeitura, fizemos nossas colocações que acredito que foram muito pertinentes”.

“NÃO TEMOS OUTRO LOCAL ADEQUADO”

Ramiro Grossi, representante da Prefeitura, explicou que a prefeitura de Raul Soares, juntamente com a Associação Melhores Amigos dos Animais (AMAIS), aderiu ao projeto Esterilização de animais (Castramóvel) da ONG Ajuda de Juiz de Fora. “Esse projeto é muito importante, não só para Raul Soares, mas, toda nossa região. Isso é uma problemática de todos os municípios da nossa região. Não podemos ter canis que sejam depósitos de cães. E o castramóvel veio exatamente para controlar o número de animais na cidade. A coisa realmente está muito complicada, é preciso que isso seja feito o mais rápido possível. É urgente. Até hoje aqui no nosso município um projeto como esse nunca aconteceu e quando ele aparece a primeira, obviamente, isso deixa as pessoas com pé atrás, ainda mais com envolvimento de escolas”.

Ele destacou que, num primeiro momento, a prefeitura buscou todos os locais possíveis, no entanto, não obteve êxito. “Não encontramos o local onde pudéssemos ter como temos no Coronel, a acessibilidade de estrutura dos animais, com todo esse espaço que temos na escola. Não temos outro local adequado, inclusive com área coberta, fechamento adequado. Feita essa conversação, a ideia era já fazer a castração e deixar aqueles animais que não tivessem ninguém que levasse para a casa, que ficassem na escola. Mas, vamos deixar muito claro que com todo controle, esterilização, higienização, acompanhamento da vigilância sanitária, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, toda estrutura administrativa e as associações”.

Ramiro ainda comentou a repercussão em torno da utilização de uma escola para este projeto e da utilização de outra escola, para abrigo dos animais, acrescentando que as atividades estão suspensas em virtude da pandemia. “Um projeto bem idealizado, no momento gerou essa polêmica, nós compreendemos que por ser a primeira vez, gera sempre uma situação como essa. Mas, foi muito positivo, acabamos encontrando uma outra solução. Dos quase 200 animais, entre cães e gatos, apenas 30 tiveram que ficar abrigados em outra escola, onde não está acontecendo nenhuma atividade. Isso transcorreu da melhor maneira. Tudo isso foi um trabalho com profissionais veterinários, que fizeram inclusive uma triagem de animais”.

Ele finalizou acrescentando que a questão de controle de zoonoses deve ser observada com atenção e que o momento exigiu providências imediatas. “Sabemos que o perigo está com animais soltos por aí, transmitindo doenças, por exemplo, leishmaniose. No passado, tivemos um surto desta doença em Raul Soares. Esta é uma questão de saúde pública, além de que, este cuidado com os animais é também um processo educativo e pedagógico. Precisamos de um processo de educação nas escolas voltado para educação dos animais. Esperamos que da próxima vez, se for necessário que façamos aqui, mais uma vez os professores nos apoiem. Um centro de zoonoses é a melhor alternativa e aqui o objetivo é esse, mas, a situação é de tamanha urgência que não dá para esperar no meio de uma pandemia de covid-19, ter uma epidemia de leishmaniose”.

Os animais abrigados na Escola Municipal Manoel Máximo Barbosa estão disponíveis para adoção.