Prefeitura de Piedade entrega uniformes escolares para toda rede municipal

Mais de 1.300 alunos receberam uniformes de verão e inverno

PIEDADE DE CARATINGA – Este já é o terceiro ano consecutivo que a atual gestão de Piedade de Caratinga realiza um dia de recreação para entrega de uniformes escolares a todos os alunos da rede municipal. Este evento proporciona um momento para que toda a família pietatiana tenha uma tarde de recreação, dedicação e valorização da educação municipal.

Os mais de 1.300 alunos matriculados nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil de Piedade de Caratinga receberam no sábado (18) os uniformes escolares de verão e de inverno. Cada aluno recebeu duas camisetas, uma bermuda, uma blusa de frio e uma calça, totalizando mais de 6500 peças apenas neste ano de 2019. Se somados os anos de entrega de 2017 e 2018, os alunos já receberam somente de uniformes escolares do governo municipal de Piedade de Caratinga nesta gestão, quase 20.000 (vinte mil) peças, todas pagas com recurso próprio.

O governo municipal também já entregou mochilas escolares para todos em 2017, além dos uniformes e kits escolares, e no segundo ano da gestão (2018) e terceiro (2019), bolsas porta lápis.

O prefeito Edinilson Lopes destacou que a educação é a chave para solucionar os problemas sociais. “Desde o início do nosso mandato procuramos investir e melhorar cada vez mais não só a educação, mas em diversos outros setores. No início do ano fizemos a entrega dos kits com materiais escolares e agora estamos entregando os uniformes de verão e inverno. Tudo isso com o objetivo de oferecer um ensino de qualidade que prepare nossos alunos para os desafios futuros. Uma boa educação se faz com investimentos e trabalho em equipe. Agradeço aos nossos professores pelo empenho e dedicação”, finalizou.

Estiveram participando também do evento o deputado estadual, Neilando Pimenta, a secretária municipal de educação, Aparecida Peixoto; o presidente da câmara municipal, Warlisson Nogueira; os vereadores Moisés Peixe e José Alcides, outras autoridades e todos os profissionais da rede municipal de ensino.