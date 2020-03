Prefeitura de Piedade decreta estado de emergência por causa do coronavírus

PIEDADE DE CARATINGA – O governo municipal de Piedade de Caratinga publicou o decreto 006/2020, que determinou várias medidas de prevenção à pandemia do coronavírus (covid-19) com o objetivo de evitar a disseminação da doença no município, antecipando futuros acontecimentos.

Ainda não existem casos suspeitos e nem confirmados na cidade. Por meio de decreto, as recomendações serão publicadas no Diário Oficial do Município. As medidas incluem declaração de emergência em saúde pública, suspensão de eventos públicos para 50 pessoas ou mais e de viagens de trabalho durante a pandemia. O decreto está em conformidade com orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e do Governo de Minas Gerais.

De acordo com o documento, a iniciativa Governo Municipal de Piedade de Caratinga leva em consideração a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus e as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020. Além disso, nesta terça-feira (17), representantes de órgãos municipais estiveram reunidos com o Governo do Estado para discutir medidas de prevenção. “Fica declarada emergência em saúde pública no município de Piedade de Caratinga, decorrente da pandemia de coronavírus (COVID-19), tendo em vista a necessidade do emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”, informa o documento.

O decreto diz que as medidas “visam a proteção da coletividade e deverão garantir o pleno respeito à integridade e à dignidade das pessoas, famílias e comunidade”.