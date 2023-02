Prefeitura de Piedade de Caratinga realizará concurso público com 115 vagas

DA REDAÇÃO- A Prefeitura de Piedade de Caratinga, por meio do Instituto de Educação e Saúde Pública (IESP) anunciou a abertura das inscrições para concurso público. O certame busca preencher 115 vagas, bem como formar cadastro reserva.

Para nível alfabetizado, as vagas são para auxiliar de serviços, motorista, operador de máquinas, operador de moto niveladora, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, pedreiro, servente escolar e vigia.

Já para candidatos no nível médio/técnico as oportunidades são para agente comunitário de saúde, agente combate às endemias, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de creche, cadastrador /entrevistador – CAD único, escriturário, monitor de creche, recepcionista, secretário executivo e vigilante sanitário.

Para nível superior, vagas para advogado, assessor jurídico municipal, assistente social – Cras, cirurgião dentista do PSF, controlador interno, dentista, enfermeiro especialista em estomaterapia, enfermeiro PSF, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico clínico geral I, médico PSF, médico ortopedista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico perito, médico veterinário, nutricionista, professor de educação básica, psicólogo, psicólogo – Cras e terapeuta ocupacional.

A remuneração ofertada varia de R$ 1.302,00 a R$ 10.347,29, referente a jornada de trabalho de 10 a 40 horas semanais para o exercício das funções estipuladas aos cargos.

Os interessados devem se inscrever no período de 4 de abril de 2023 até 3 de maio, exclusivamente online, no site IESP Concursos, mediante o pagamento de R$ 50 a R$ 90 de taxa de participação, de acordo com o nível de escolaridade.

Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios do certame podem solicitar a isenção no valor da taxa nos dias 4 e 5 de abril de 2023.

Os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 28 de maio de 2023. A prova é composta por 30 ou 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa, informática, conhecimentos regionais e/ou conhecimentos específicos.

O certame terá validade de um ano, a contar da data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal Piedade de Caratinga.

Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no edital, pelo site https://www.iespconcursos.com.br/.