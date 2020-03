Prefeitura de Piedade de Caratinga inicia campanha “Fique em Casa”

PIEDADE DE CARATINGA – Com o alastramento da contaminação pelo coronavírus, a prefeitura de Piedade de Caratinga iniciou a campanha “Fique em casa”.

O objetivo, segundo o prefeito Edinilson Lopes, é evitar que as pessoas de Piedade de Caratinga sejam contaminadas pelos coronavírus, evitando assim aglomerações em qualquer ambiente da cidade, através do isolamento social.

Apenas serviços essenciais serão mantidos na cidade. O comércio da cidade já foi fechado e as aulas estão suspensas. “Estamos tomando medidas para que a nossa população não seja atingida por esse vírus tão grave, temos fé que em breve tudo voltará ao normal”, disse o prefeito.

Outra recomendação do prefeito é que as pessoas não espalhem notícias falsas, as “fake news”, pois o momento já é de grande tensão.