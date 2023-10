Prefeitura de Piedade de Caratinga celebra o Dia das Crianças

PIEDADE DE CARATINGA- O Dia das Crianças foi comemorado com grande festa em Piedade de Caratinga no dia 1° de outubro.

O tradicional evento realizado pela Prefeitura movimentou a Praça Adriano Sabino, com muitas brincadeiras, diversão e o tradicional bolo para comemorar a festiva data para as crianças do município. Participaram ao longo da manhã e tarde de domingo, mais de 600 crianças e adolescentes.

O evento contou com brincadeiras recreativas comandadas pela “Arca da Alegria”, além de diversos brinquedos infláveis, oficinas de dança, pipoca e algodão doce. Atuaram no evento diversos setores da Prefeitura, como as secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Esportes, Cultura, Lazer e Turismo. Cada uma contribuindo com importante parcela para o sucesso do evento.

O prefeito de Piedade de Caratinga, Adolfo Bento ressaltou a importância do evento “Mais um ano com total empenho e dedicação da Administração Municipal para realizar uma bonita festa para prestigiar as nossas crianças. É um momento de muita diversão e ficamos muito felizes em poder proporcionar esse momento de descontração e alegria para todas as famílias de Piedade de Caratinga”.

Confira algumas fotos do evento: