Prefeitura de Piedade abre sindicância para apurar denúncia contra ex-secretário

Ex-gestor da Secretaria de Transportes foi ouvido pela reportagem e negou ter cometido ato ilícito

PIEDADE DE CARATINGA – A Prefeitura de Piedade de Caratinga publicou a portaria 029/2019. O documento, datado de 15 de julho, determina a “instauração de sindicância para apurar fatos de ex-secretário municipal que menciona, e dá outras providências”. A Portaria se refere ao ex-secretário municipal de Transportes, José de Souza Nogueira, o ‘Zezinho’. Ele já havia sido exonerado conforme outra Portaria, 028/2019 de 11 de julho. O motivo da exoneração, de acordo com o executivo, seria denúncia a respeito de esquema fraudulento de diárias. No entanto, o ex-secretário nega ter cometido qualquer ato ilícito.

A DENÚNCIA

De acordo com informações da assessoria jurídica de Piedade de Caratinga, representada pelo advogado Mauro Bomfim, “a Administração 2017/2020 tão logo recebeu denúncia de um motorista contratado do município que revelou o esquema de pagamento de diárias fictícias ou fraudadas, montado pelo então secretário municipal de Transportes, José de Souza Nogueira, conhecido por ‘Zezinho’, determinou sua exoneração imediata do cargo de confiança como agente político municipal”.

A assessoria complementa que “além disso, o prefeito Edinilson Lopes determinou a assessoria jurídica do município providências imediatas para instauração de sindicância administrativa e adoção de outras medidas judiciais cabíveis para ressarcimento de valores ao erário público e punição do responsável pelos atos ilícitos praticados”.

De acordo com a assessoria, “a denúncia foi apresentada em 10 de julho de 2019 na Prefeitura Municipal por um motorista de uma das linhas de transporte, narrando que no período de 2017 e 2018, o então secretário municipal de Transportes, José de Souza Nogueira (Zezinho), orquestrou um esquema para desviar recursos do município de Piedade de Caratinga, mediante pagamento de viagens inexistentes ou diversas daquelas realizadas, exigindo posteriormente que motoristas entregassem ao secretário o repasse de valores ardilosamente lançados como se fossem de diárias realmente realizadas”.

Conforme a denúncia, “o esquema teria desviado dinheiro dos cofres públicos municipais mediante viagens “fictícias” ou “viagens de itinerários inexistentes ou com quilometragem a maior”, havendo se repetido em diversos meses do período de 2017 e 2018”.

O prefeito ainda determinou que a assessoria jurídica do município adotasse todas as medidas cabíveis que o caso requer.

SINDICÂNCIA

Seguindo orientações da assessoria jurídica, a Administração Municipal, na forma do Estatuto dos Servidores Públicos, instaurou imediata sindicância administrativa em 15 de julho de 2019 por meio da Portaria n. 029/2019. Essa sindicância é composta por três servidores estáveis para apurar os fatos no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, e elaborar relatório final, dando ciência do resultado da sindicância às autoridades competentes para adoção das providências necessárias. “Além disso, o Município de Piedade de Caratinga, por meio de sua assessoria jurídica, ajuizou imediatamente perante o Poder Judiciário da Comarca de Caratinga ação civil de improbidade administrativa contra o ex-secretário municipal de Transportes, José de Souza Nogueira, postulando a sua condenação do mesmo ao ressarcimento de valores ao erário, que serão apurados no decorrer da instrução da ação, além de condenação em outras penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa”, informa a assessoria.

Segundo informações iniciais da assessoria jurídica do Município de Piedade, o Ministério Público da Comarca de Caratinga, na pessoa do promotor da Curadoria do Patrimônio Público, também deverá ser notificado e ter ciência da ação civil pública na condição de fiscal da lei e até mesmo como órgão legitimado para a promoção da responsabilidade civil e penal do agente público envolvido na prática de atos de improbidade que importaram em lesão ao erário público e enriquecimento ilícito.

EXECUTIVO MUNICIPAL

O prefeito Edinilson Lopes fez questão de frisar que “é dever de um chefe do Executivo Municipal, tomando conhecimento de qualquer irregularidade, determinar a rigorosa apuração dos fatos e adotar a medida cabível para a punição do culpado”, assinalando que “agirá com firmeza e rigor em relação a qualquer desvio de recurso público que for praticado por qualquer agente público, esperando contar com a colaboração do Ministério Público da Comarca de Caratinga para elucidação de todos os fatos e que o erário municipal seja ressarcido de todos os valores indevidamente desviados”.

EX-SECRETÁRIO NEGA ACUSAÇÕES

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato por telefone com o ex-secretário José de Souza Nogueira (Zezinho), que negou qualquer desvio ou fraude na pasta em que ele era responsável. “Não tenho nada a esconder, lá tem documentos, tudo assinado, manda eles provarem, será que vão fazer nota falsa? É só rastrear o dinheiro, que vai saber onde está o dinheiro, não tem provas, tem documento na minha Secretaria, esse dinheiro tem que aparecer na minha conta, não podem jogar uma calúnia dessas. Não devo, não tem nada contra mim, tem que achar esse dinheiro na minha Secretaria, não tenho medo. Precisam rastrear esse dinheiro, isso não existe. Espero que os fatos sejam apurados, a verdade cabe em qualquer lugar”, alegou José de Souza.