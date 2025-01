Prefeitura de Manhumirim recebe três novos veículos

Os automóveis foram adquiridos com recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Magalhães

MANHUMIRIM – A Prefeitura de Manhumirim anunciou o recebimento de três novos veículos para atender à população. Os automóveis foram adquiridos com recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Magalhães, em atendimento a uma solicitação do vereador Rodrigo Soares.

Os veículos, destinados às secretarias municipais, incluem duas pick-ups e um automóvel, que serão utilizados em serviços administrativos e no atendimento às demandas da comunidade.

A entrega oficial contou com a presença do prefeito Sérgio Borel, vice-prefeito Sebastião Tristão, vereadores, secretários municipais, lideranças locais, superintendente regional de Saúde Victor Carvalho e do deputado João Magalhães.

“Essa aquisição é fruto de uma parceria que estamos construindo ao longo dos anos e que trará muitos benefícios para Manhumirim. Renovar a frota é essencial para oferecer um atendimento de qualidade à população”, destacou o deputado João Magalhães.

O prefeito Sérgio Borel enfatizou a importância da colaboração entre lideranças municipais e estaduais. “É gratificante iniciar o ano com essa conquista. Quero agradecer ao deputado João Magalhães, não só pela entrega dos três veículos, mas pelas outras emendas, indicações também, que já foram pagas, como os calçamentos em vários locais da área rural em pontos críticos, que em breve será feita a licitação e vamos executar a obra. Quero continuar contando com o apoio dele para melhorar o nosso município, pois de modo especial, o deputado João Magalhães não tem medido esforços para atender a todas as nossas necessidades aqui de Manhumirim”, afirmou.

Além dos novos veículos, o deputado indicou que outras emendas estão previstas para 2025, incluindo investimentos em infraestrutura, como calçamentos em áreas rurais e a aquisição de maquinário para obras no município.

