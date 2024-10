Prefeitura de Manhuaçu adia festa da cidade por causa das chuvas

MANHUAÇU – Em nota divulgada no final da manhã desta quarta (30), a Prefeitura de Manhuaçu anunciou oficialmente o adiamento das comemorações dos 147 anos do município, originalmente previstas para ocorrer na próxima semana. A decisão foi tomada com base nas previsões de condições climáticas adversas, considerando ainda os desafios enfrentados no último aniversário, quando chuvas intensas comprometeram a realização segura do evento.

O evento, planejado para atrair até 15 mil pessoas e teria como atrações a cantora Simone Mendes e a dupla Marcos e Belutti, poderia representar riscos à segurança pública caso as previsões de mau tempo se confirmem. A realização das festividades nessas condições demandaria um número elevado de equipes de emergência, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil, que precisam estar prontamente disponíveis para atender possíveis emergências climáticas na cidade.

Em comunicado, a prefeitura destacou que a segurança da população é a principal prioridade. Uma nova data será definida para as celebrações, garantindo que todos os munícipes possam participar com tranquilidade e segurança. A administração municipal agradeceu a compreensão dos moradores e reafirmou seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos.

NOTA

A nova data será divulgada em breve, segundo o trecho final da nota. Leia a íntegra do comunicado:

“Aviso de Adiamento do Evento de Aniversário de 147 Anos de Manhuaçu

Em razão das condições climáticas adversas previstas para os próximos dias, e considerando a experiência do último evento de aniversário, no qual chuvas intensas trouxeram grandes desafios, decidimos adiar as comemorações dos 147 anos de Manhuaçu.

O evento, planejado para receber até 15 mil pessoas, apresenta riscos para a segurança dos participantes em cenários de mau tempo, pois poderia demandar um número elevado de recursos e equipes de emergência. Além disso, é essencial que nossas forças de segurança, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil Municipal, estejam totalmente disponíveis para atender a população em eventuais situações de emergência decorrentes das chuvas.

A segurança da população é nossa prioridade. Por isso, definiremos uma nova data para as festividades, de forma que todos possam participar com tranquilidade e segurança.

Agradecemos a compreensão de todos.”