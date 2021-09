Prefeitura de Inhapim segue beneficiando produtores rurais com o preparo da terra para plantio de nova safra

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Agricultura, segue promovendo a preparação do solo (arando) utilizando os tratores agrícolas para o início da nova safra.

Propriedades localizadas nos córregos dos Brás, Boa Fé e São Silvestre foram beneficiadas nos últimos dias. “O Programa de preparo do solo para o início da nova safra, seja de milho, feijão, hortaliças, é uma parceria desenvolvida entre a secretaria de Agricultura e os produtores rurais reunidos em associações, visando auxiliá-los no melhor manejo do solo com consequente aumento na produção, pois além do preparo da terra com os tratores agrícolas disponibilizados pela secretaria de Agricultura, contamos com o apoio técnico da Emater, através do engenheiro agrônomo, Fernando Ayres, que visita com regularidade nossos produtores rurais” informou a secretária de Agricultura, Nádia Rocha.

Para ser beneficiado com o programa, é necessário dirigir-se até a sede da secretaria de Agricultura e se informar. “Estamos todos os dias atendendo nossos produtores rurais na sede da secretaria no centro de Inhapim, precisamente à Rua João Policarpo nº. 18”, concluiu a secretária.