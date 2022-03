Prefeitura de Inhapim retoma projeto “Dance – Mexa-se por dias melhores” na praça da matriz

INHAPIM – Tendo em vista o crescimento pela busca de praticar atividade física para melhoria da qualidade de vida, boa parte das pessoas encontraram na dança uma boa opção. Por ser uma atividade prazerosa de se praticar, a dança como atividade física melhora a disposição para as atividades do dia-a-dia, podendo proporcionar ao indivíduo que a pratica força muscular, estética corporal e autoestima através dos movimentos realizados que a atividade proporciona.

Pensando nisso a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Assistência Social, retomou as atividades do projeto “Dance – Mexa-se por dias melhores”, que consiste em levar atividade física através da dança em praça pública.

Os trabalhos foram retomados na noite desta última terça-feira (22) na praça Padre Geraldo Homem de Faria (Praça da Matriz), e contou com a energia contagiante da profissional de educação física Daiani de Oliveira Souza, que agitou o “esqueleto” da moçada com um variado repertório musical. “A dança é uma atividade física que proporciona benefícios em prol da saúde, perda de peso e melhoria da autoestima, que são alguns benefícios colhidos por quem a pratica. A dança se caracteriza como uma fonte que oferece bem-estar, um bom condicionamento físico, integração social, e é uma atividade que além do prazer de se praticar, melhorara a qualidade de vida das pessoas, além de ser uma espécie de terapia motivacional” explicou a profissional.

Maria Isabel Peixoto Silva, secretária de Assistência Social do município de Inhapim, disse que durante a pandemia as atividades foram suspensas devido as precauções sanitárias vigentes, mas com o avançar do processo vacinal e a abertura gradativa dos eventos em locais abertos, a vida vai retornando à normalidade, e o poder público vai retomando suas atividades. “Estamos muito contentes em poder retornar com o projeto “Dance – Mexa-se por dias melhores” aqui na praça da matriz. Gratidão a Deus em primeiro lugar, e depois aos nossos brilhantes profissionais de saúde que dia após dia, estão vencendo essa guerra contra a Covid-19. Ver nossa praça lotada novamente para a promoção de atividade física, gerando saúde e bem-estar social não tem preço. Estou muito feliz, obrigada a todos os nossos servidores da secretaria de Assistência Social e da secretaria de Saúde que estão aqui nos ajudando e nos auxiliando para satisfazer os anseios de nossa comunidade, gratidão”, comentou Maria Isabel.

Para as pessoas que desejam participar do projeto “Dance – Mexa-se por dias melhores” basta procurar os técnicos do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na praça “Alaíde Quintela Soares” nº. 115, centro ou pelo telefone (33) 3315-2204.

Assessoria de Comunicação