Prefeitura de Inhapim recebe as chaves da Escola Estadual Dr. Alípio Fernandes

INHAPIM – Na manhã dessa segunda-feira (31/1), em solenidade realizada na escola estadual Dr. Alípio Fernandes em Inhapim, a superintendente regional de ensino Landislene Gomes Ferreira concluiu o processo de adesão do município ao Projeto “Mãos Dadas”, entregando para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e para secretária de Educação, Carla Ervilha, as chaves da agora, Escola Municipal Dr. Alípio Fernandes.

Na oportunidade, a superintendente regional de ensino, professora Landislene Gomes Ferreira agradeceu o empenho e a dedicação dos servidores da extinta Escola Estadual “Dr. Alípio Fernandes” informando que nenhum servidor efetivo ficou prejudicado, e disse que todos foram atentamente ouvidos e todas as demandas pleiteadas per eles foram atendidas. “Uma preocupação que o prefeito Marcinho teve desde o início do processo de adesão ao projeto “Mãos Dadas” foi para com servidores, e para tranquilidade de toda população, informo que a maior parte dos servidores de carreira da Escola Estadual “Dr. Alípio Fernandes” foram remanejados para a Escola Estadual “Alberto Azevedo”, destacando que a professora Solange Martins, atual vice-diretora desta extinta escola, assume a vice-direção da escola estadual “Alberto Azevedo” ao lado do diretor e professor Cláudio, e da também vice-diretora professora Léa Maria. Já a diretora, professora Vander Lúcia, foi designada para assumir a vice- direção da Escola Estadual “Dr. Guilhermino de Oliveira” ao lado do nosso diretor Lafaiete Ferreira, e também, da vice-diretora Jassilene Cândida, portanto nenhum servidor foi prejudicado”, disse a superintendente.

A secretária de Educação Carla Ervilha Silva Araújo Oliveira aproveitou a oportunidade para tranquilizar a comunidade escolar sobre a qualidade do ensino e o modelo pedagógico desenvolvido pela rede municipal. “A escola municipal “Dr. Alípio Fernandes” continuará sendo referência no ensino fundamental em nossa região. Vamos investir maciçamente neste educandário que já receberá todo o material pedagógico do sistema “Aprende Brasil” da Editora Positivo. Nossos alunos também receberão novos uniformes, mochilas, cadernos, lápis e borracha, tudo de maneira gratuita. Aproveito a oportunidade para anunciar a senhora Aparecida Rosa de Oliveira, que a partir deste momento torna-se a nova diretora desta importante escola”, disse a secretária de Educação.

O prefeito Marcinho fez um agradecimento especial aos servidores da Escola Estadual “Dr. Alípio Fernandes” relembrando sua passagem pelo educandário como aluno e anunciando os investimentos que o local receberá. “Conheço o empenho e a dedicação dos profissionais que tão bem atuam nesta escola, valorosos servidores que ajudam a alavancar o desenvolvimento educacional do nosso município, meu respeito e gratidão em nome de todo nosso povo. Por outro lado, tenho a grata satisfação de ter começado meus primeiros passos educacionais nesta escola, guardo em minha memória boas recordações desta época. Inhapim concluiu o processo de adesão ao projeto “Mãos Dadas”, na última sexta-feira (28), fui informado pela divisão de contabilidade do município sobre o crédito em conta do município no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais), contrapartida do Governo de Minas pela adesão ao projeto. Como já anunciei anteriormente estes recursos chegam para melhorar a infraestrutura escolar de nosso município. Vamos construir nossa tão sonhada creche municipal “Enedina de Lima Sayago”, vamos construir uma quadra coberta na escola municipal “Dr. Alípio Fernandes” e outra na escola municipal “Ione Ambrosina de Siqueira”, sendo que ambos os educandários também passarão por reformas, e vamos construir a escola municipal “Antônio Soares de Rezende” em nosso distrito de Tabajara, reformar o prédio da secretaria municipal de Educação e por fim, reformar e revitalizar todo o recém adquirido prédio da escola municipal “Tia Odaísa”, um marco histórico em investimento na educação de nosso município”, finalizou o prefeito.

Assessoria de Comunicação