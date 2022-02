Prefeitura de Inhapim realiza obras voltadas para área de saúde, educação e infraestrutura

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim está realizando diversas obras em todo o município, e o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” acompanham de perto os trabalhos desenvolvidos por servidores do município em execução direta ou por empresas terceirizadas.

OBRAS EM EXECUÇÃO DIRETA

Após um grande esforço financeiro e equilibrando as contas públicas, Inhapim vive uma realidade diferente dos anos anteriores. Por essa iniciativa, foi possível dar a adequada destinação aos resíduos sólidos (lixo), e a aquisição de imóveis como, por exemplo, o prédio do “Lar da Criança”, construção de calçamentos e redes pluviais, reformas, ampliações e modernizações de praças, escolas, postos de saúde, além de extensões de rede elétrica e melhorias na iluminação pública.

Nessa semana o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde visitaram as obras de reforma e modernização da Unidade Básica de Saúde “Dr. Mário Gomes”, o local receberá novos pisos, modernização da fachada e recepção, troca de toda parte elétrica e hidráulica, reforma completa do telhado e readequação de salas. “A Unidade Básica de Saúde “Dr. Mário Gomes” foi construída e inaugurada em 2008, desde então nunca passou por uma reforma tão contundente como a que estamos proporcionando agora. Com as bênçãos de Deus até o final do ano entregaremos essa obra para comunidade, tornando-a uma clínica modelo em saúde pública para toda nossa região” afirmou o prefeito Marcinho.

Outra frente de trabalho que está em execução é a reforma da Capela Velório “Vereador João Ribeiro” localizada no cemitério de Inhapim. O local está recebendo pintura e manutenção de rede elétrica e hidráulica, além de algumas correções pontuais no gesso do teto. Outro investimento que pode ser observado no local é a aquisição e implantação de vários ventiladores de parede para climatizar o ambiente. “Construir essa Capela Velório em Inhapim, e criar um novo acesso ao cemitério, com mais conforto e segurança para a comunidade foi a realização de um sonho antigo de nossa comunidade. Hoje estamos promovendo a manutenção deste espaço para continuar atendendo de maneira eficaz e confortável, todos aqueles que necessitam” informou o vice-prefeito Sandro da Saúde.

Em Inhapim a educação é prioridade do governo municipal desde a pré-escola ao ensino médio, pois educação é um direito fundamental de todos, perpassa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando a desenvolver e a potencializar a capacidade intelectual de nossas crianças e adolescentes. Nesta perspectiva, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde estiveram acompanhando a execução da reforma e modernização do prédio da escola municipal “Tia Odaísa de Melo Marques” localizado na Rua Padre Vigilato, no centro de Inhapim.

O prédio já recebeu a troca de todo o reboco da fachada e agora caminha para finalização do hall de entrada do educandário, estando em execução a melhoria do muro e a instalação de uma rampa de acesso, proporcionado maior comodidade aos alunos e servidores com necessidades especiais. O local receberá também uma completa reforma, modernização e adequação (criando áreas de claridade) de suas salas de aula, bibliotecas, secretaria escolar, salas de supervisão e coordenação e cozinha. Todos estes espaços serão reformados e readequados para melhor atender a comunidade. “Estamos muito satisfeitos com o andamento das obras aqui no recém adquirido prédio do “Lar da Criança” investimento importantíssimo para a educação de nossa Inhapim, e agora a sede definitiva do pré-escolar municipal “Tia Odaísa” comentou o prefeito Marcinho.

OBRAS EM EXECUÇÃO INDIRETA

Estão em andamento duas obras em execução indireta do município, sendo elas a pavimentação da Vila “Chico Arthur” no bairro Ervilha, próximo à saída de Inhapim para São Domingos das Dores e a construção do segundo portal de acesso à Inhapim, saída para Ipatinga/Governador Valadares. “Após alguns percalços administrativos burocráticos que envolviam as obras de pavimentação da Vila “Chico Arthur”, com alegria e as bênçãos de Deus retomamos as obras de pavimentação e drenagem pluvial desta importante comunidade, enfim todos os moradores poderão celebrar em breve o fim do excesso de poeira e o lamaçal que nesta rua se formava,” informou o vice-prefeito Sandro da Saúde.

Já o prefeito Marcinho comemorou o reinício da construção do segundo portal de acesso à Inhapim por Ipatinga/ Governador Valadares. “Após concluirmos a construção e instalação do acesso ao centro da cidade pela Br-116 próximo ao viaduto com a instalação de um letreiro e o Cristo Acolhedor (com recurso próprio), a empresa detentora do contrato reiniciou a construção do segundo pórtico de nossa cidade. Inhapim ganha identidade visual com a construção destes belos portais de acesso. Nosso povo merece essas marcantes obras” finalizou.

