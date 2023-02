Prefeitura de Inhapim realiza obras na cidade e no distrito de Santo Antônio do Alegre

INHAPIM – O prefeito Márcio Elias, o ‘Marcinho’, vem acompanhando de perto a execução de obras espalhadas pelos quatro cantos do município de Inhapim, para avaliar a boa aplicação dos recursos públicos. Ele visitou as obras que a Prefeitura de Inhapim vem promovendo na cidade e no distrito de Santo Antônio do Alegre, sendo elas, a construção do Centro Educacional Municipal Enedina Soares de Lima Sayago, obra que promete abrigar todas as crianças dos anos iniciais da educação básica. Também esteve nas obras de construção da praça do bairro Esperança, que contará com academia da saúde e parquinho infantil, vistoriou ainda as obras de reforma e revitalização do ginásio poliesportivo de Inhapim e as obras de construção do Parque de Exposições na recente área adquirida pelo município na rua Alberto Azevedo. Já no distrito de Santo Antônio do Alegre, vistoriou as obras de construção da Unidade Básica de Saúde.

Centro Educacional Municipal “Enedina Soares de Lima Sayago”

Talvez o maior marco registrado na educação de primeira infância do município de Inhapim em décadas seja a construção do Centro Educacional Municipal Enedina Soares de Lima Sayago, que está sendo erguido na área do antigo barracão de obras, localizado na rua Amélia Godinho, bem no centro de Inhapim.

Com a conclusão dessa obra, somada a já entregue Creche Municipal Leonídia Maria da Silva, no bairro Santo Antônio, o município de Inhapim ampliará a oferta de vagas na creche municipal, ou seja, além de beneficiar aqueles que já estão inseridos no sistema de educação da primeira infância, atenderá também aquelas crianças que necessitam e aguardam vaga em fila de espera, pois todo o projeto foi pensado com visão de futuro.

Praça Rita Coelho Pereira, no bairro Esperança

A construção da praça Rita Coelho Pereira, localizada no bairro Esperança, é mais uma obra da Administração Municipal. O espaço projetado pela equipe de engenheiros da Secretaria de Planejamento do município de Inhapim visa a promoção do lazer e da saúde dos moradores do bairro Esperança, pois contará com estacionamento, academia da saúde, parquinho infantil e uma área verde com plantas ornamentais diversas. Os recursos para execução desta obra são de emenda parlamentar especial destinada ao município pelo ex-deputado federal Mauro Lopes. “É mais saúde, lazer e qualidade de vida para toda população”, avalia o prefeito.

Reforma e revitalização do Gigantinho

O ginásio poliesportivo de Inhapim, o “Gigantinho”, está passando pela maior reforma desde sua inauguração em 1993, pelo prefeito à época Almiro Siqueira de Almeida.

Valendo-se de recursos provenientes do acordo de pactuação da Vale, o prefeito Marcinho determinou a revitalização completa do equipamento esportivo, recebendo novos pisos em cerâmica substituindo a arcaica ardósia, reforma completa do telhado em zinco, novos revestimentos em reboco, pintura, novos jogos de banheiro, instalação de chuveiros, troca de toda tubulação hidráulica e elétrica, e a novidade, o novo piso em madeira com base em borracha que amortece a queda dos atletas em jogo na quadra.

As obras seguem em ritmo acelerado e o novo Gigantinho deve ser inaugurado em meados de abril ou maio próximo, somando a praça de esportes João Felisberto Pereira como mais uma opção de esporte e lazer na cidade.

Parque de Exposições

Município localizado no leste mineiro e que tem sua economia voltada para agricultura familiar e famoso por promover a tradicional festa do inhame, Inhapim ganha um Parque de Exposições para a promoção de feiras e eventos.

Para execução do projeto de construção deste novo equipamento de lazer e valorização da agricultura, uma área muito valorizada de quase 18 mil metros quadrados foi adquirida pelo município de Inhapim no valor de R$ 1.500.000,00 para dar vida a este sonho.

Dentro do cronograma de planejamento da Administração Municipal, a conclusão e entrega desta obra está prevista para acontecer em 2023.

Unidade Básica de Saúde do distrito de Santo Antônio do Alegre

Acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Inhapim, vereador José de Oliveira Batista (Coquinho), o prefeito Marcinho esteve vistoriando as obras de construção da Unidade Básica de Saúde do distrito de Santo Antônio do Alegre, uma obra que por diversas vezes foi paralisada, mas que agora, conforme o prefeito, sairá definitivamente do papel, “sendo mais um importante equipamento de saúde pública para atender a população”.

