Prefeitura de Inhapim realiza o recapeamento asfáltico das principais ruas

INHAPIM – Há 36 anos as ruas Alberto Azevedo, Oswaldo Silva Araújo, Praça Argentino José Soares e no entorno do “Ponto de Ônibus (ruas Maria José Cordeiro e Carmo Viggiano), recebiam o moderno banho asfáltico sobre os paralelepípedos e pés de moleque. De lá pra cá, diversos gestores municipais fizeram a manutenção e operações tapa-buracos.

Sabendo que esta é uma das maiores demandas da cidade a prefeitura de Inhapim planejou e executou a obra. As ruas recuperadas em breve receberão a nova sinalização.

As vias que estavam deterioradas devido à ação do tempo e ao desgaste na camada de asfalto, necessitavam de manutenção. É um trabalho que melhora a qualidade das ruas, sanando os problemas de buracos causados pelas chuvas e veículos pesados que trafegam pelo local. “Com compromisso, seriedade e muito trabalho seguimos transformando. Só consigo sentir gratidão a Deus por finalizar mais uma etapa dentre as demais obras em nossa gestão, o recapeamento asfáltico em nossas principais ruas do centro da cidade, agora só falta a pintura das vias com a sinalização horizontal para finalizar por completo a obra. Fico feliz em sentir e perceber a satisfação do nosso povo com a realização desta obra”, disse o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

Assessoria de Comunicação