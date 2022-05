Prefeitura de Inhapim promoverá pavimentação da serra da Pirraça

INHAPIM – Na noite da última sexta-feira (6), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, do secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins e do suplente de vereador Geovane da Máquina (MDB), esteve reunido com os moradores da comunidade do Pita-Fogo para anunciar o início das obras de pavimentação da serra da Pirraça, zona rural de Inhapim.

O prefeito Marcinho informou que a obra de pavimentação da serra da Pirraça é um desejo antigo dos moradores do córrego Pita-Fogo, e que em 2020, durante as visitas da campanha eleitoral, aconteceram reiterados pedidos pela sua realização. “Quando aqui estivemos em 2020, eu juntamente com o vice-prefeito Sandro da Saúde e o nosso amigo Geovane da Máquina, ouvimos de diversos moradores aqui da comunidade, o desejo de realizar a pavimentação da Serra da Pirraça, pois segundo eles em períodos chuvosos é praticamente impossível trafegar no local. Na época fizemos o compromisso de pavimentar o trecho caso a comunidade nos confiasse o seu voto, e com as bênçãos de Deus, e o trabalho incessante do nosso deputado estadual Tito Torres em destinar recursos para Inhapim, hoje estamos cumprindo a nossa palavra perante a população do Córrego Pita-Fogo, anunciando a realização dessa importante obra para comunidade. Vamos calçar a Serra da Pirraça”, informou o prefeito Marcinho.

O vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou que o local é uma importante rota de escoamento da produção agrícola do município, bem como do transporte escolar municipal, que diariamente, leva dezenas de alunos para as escolas municipais e estaduais da cidade de Inhapim. “Sabemos que a comunidade do Pita-Fogo possui vários alunos da rede pública de ensino que utilizam o transporte escolar para acessar os educandários, e no período chuvoso, com a precariedade da serra da pirraça, muitas vezes o trânsito de veículos escolares ficam suspensos pois diminui a segurança dos usuários, mas com a realização desta obra vamos poder trafegar com os nossos alunos e escoar toda produção agrícola de forma segura e eficaz”, comentou Sandro.

O suplente de vereador Geovane da Máquina, liderança da comunidade, agradeceu o prefeito Marcinho, ao vice-prefeito Sandro da Saúde e ao deputado estadual Tito Torres pela destinação dos recursos que permitirão a realização da pavimentação da Serra da Pirraça. “Quero registrar meu agradecimento em nome de toda comunidade do Pita-Fogo ao nosso prefeito Marcinho, nosso vice-prefeito Sandro da Saúde, mas de maneira muito especial, agradecer nosso deputado estadual Tito Torres por destinar os recursos para pavimentar a Serra da Pirraça, esta obra representa a realização de um sonho para esta comunidade, e sem a brilhante atuação parlamentar do nosso deputado estadual, em Belo Horizonte, não estaríamos aqui hoje para anunciar o início dos trabalhos de calçamento desta serra. Obrigado pela lembrança em favor do nosso município deputado”, disse.

Segundo o secretário municipal de Obras, Wellison Abrantes Martins, dentro de alguns dias a obra será mobilizada com a chegada das manilhas para construção da rede pluvial, primeiro passo para a realização da obra. “Em alguns dias vamos começar a transportar as manilhas para construção da rede pluvial do calçamento da serra da pirraça, mas é importante lembrar que estamos com muitas frentes de trabalho espalhadas por todo município, são dezenas de obras em andamento conquistadas pelo nosso prefeito Marcinho e pelo vice-prefeito Sandro da Saúde junto aos nossos deputados Mauro Lopes e Tito Torres. São obras de reforma de escolas, construção de quadras, praças e dezenas de pavimentações que estão sendo mobilizadas por execução direta ou indireta, e com as bênçãos de Deus, garra e perseverança, vamos dar conta de todas elas, entregando para todos nós cidadãos inhapinhenses, uma cidade melhor para viver”, finalizou.

