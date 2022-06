Prefeitura de Inhapim promoverá calçamento e drenagem pluvial no distrito de Santo Antônio do Alegre

INHAPIM – No próximo dia 13 de junho é comemorado o Dia de Santo Antônio, e em Inhapim, os moradores do distrito de Santo Antônio do Alegre receberam a notícia de um presente antecipado, a drenagem pluvial e o calçamento da Rua do Bomfim, bem como, da Serra dos Granatos e a retomada das obras de construção da Unidade Básica de Saúde.

Para o vereador e presidente da Câmara Municipal de Inhapim, José de Oliveira Batista (Coquinho), as obras direcionadas pelo prefeito Marcinho e pelo vice-prefeito Sandro da Saúde para o distrito de Santo Antônio do Alegre, representam uma conquista histórica da comunidade; “Estou extremamente contente e grato ao nosso prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro da Saúde por destinarem obras que melhorarão significativamente a vida dos moradores do nosso querido distrito do Alegre. Mais do que um novo visual, as obras na Rua do Bonfim garantirão mais qualidade de vida aos cidadãos, colocando um ponto final no convívio diário com a poeira e a lama na frente de suas casas”, informou o parlamentar inhapinhense.

Já o enfermeiro e vice-prefeito Sandro da Saúde disse que a retomada das obras da Unidade Básica de Saúde do distrito de Santo Antônio do Alegre, quando concluídas, além de economia para o município com aluguéis, será modelo de referência na atenção básica em saúde do município; “Inhapim conta com dois modelos desta mesma unidade em funcionamento nos dias de hoje, ambas concluídas com muito esforço e dedicação pelo prefeito Marcinho e pelo ex-vice-prefeito Geraldo Cabritão na gestão anterior, e estão localizadas no bairro Santa Cruz e no bairro Santo Antônio.

A nova Unidade Básica de Saúde do distrito do Alegre, assim como as outras, foi projetada para comportar toda a equipe multiprofissional que compõe o programa Estratégia Saúde da Família, técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, dentistas, técnicos em saúde bucal, auxiliares de serviços gerais, motorista e agentes comunitários de saúde foram devidamente contemplados no projeto, tendo cada setor de atendimento um espaço amplo e adequado para o bom funcionamento da unidade” informou.

O secretário de Obras Welisson Abrantes Martins, mais uma vez, pediu que os moradores da comunidade do Alegre acompanhem a execução das obras para fiscalizarem a qualidade dos serviços, e em caso de necessidade, informem, as alterações ou intervenções necessárias para melhor atendê-los; “Estamos abertos ao diálogo, mesmo que nossos engenheiros venham até o local, confeccionem o projeto e iniciemos as obras, são os moradores do distrito que sabem suas reais necessidade, e caso haja necessidade de quaisquer alterações que beneficiem a comunidade e melhore a projeção da obra, vamos tentar atender todas as reivindicações”.

Para finalizar, o prefeito Marcinho lembrou algumas obras já realizadas no distrito do Alegre como a construção do campo de futebol “José Ribeiro Fernandes” e o calçamento da rua Nova, próximo à rua da Tajuba, obras que melhoraram a vida das pessoas; “Mais uma vez, agradeço primeiramente à Deus pela oportunidade de poder estar com vocês moradores aqui do distrito do Alegre e trazer boas notícias para todos. Hoje, com as bençãos de Deus e o inestimável apoio dos nossos deputados Mauro Lopes e Tito Torres, anuncio que iremos calçar a Rua do Bonfim, iremos também promover o calçamento da Serra dos Granatos e retomar as obras de construção da Unidade Básica de Saúde. Três importantes obras que melhorarão a vida dos moradores do distrito de Santo Antônio do Alegre, seja na eliminação da poeira e do barro na frente de suas casas, seja no atendimento mais humanizado e acolhedor na nossa nova unidade de básica de saúde. Inhapim vive um período de grande transformação em infraestrutura; eu e o vice-prefeito Sandro da Saúde estamos trabalhando todos os dias, initerruptamente para tentar atender à todos os cidadãos inhapinhenses, e a ajuda de nosso deputado federal Mauro Lopes e deputado estadual Tito Torres é determinante para galgarmos êxito na conquista dessas obras” comentou.

Dezenas de moradores estiveram presentes na reunião de anúncio da pavimentação da rua do Bonfim, calçamento da Serra dos Granatos e retomada das obras de construção da Unidade Básica de Saúde no distrito de Santo Antônio do Alegre, destaque para o ex-vereador Flávio Heleno, o presidente do MDB de Inhapim Luís Ribeiro, os líderes da comunidade Wander Ribeiro, José Agostinho, dona Zélia e o pastor Walmir.

