Prefeitura de Inhapim promoverá calçamento da Serra do Afonso, no bairro Santo Antônio

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, está promovendo o maior investimento em mobilidade e infraestrutura urbana e rural dos últimos anos em todo município. Milhares de metros quadrados de calçamento e centenas de redes coletoras de águas pluviais, além de conjuntos de bueiros estão sendo construídos em várias ruas e estradas rurais de Inhapim, melhorando a trafegabilidade dos veículos e a mobilidade das pessoas.

Acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, da vereadora Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, do secretário de Obras Públicas Welisson Abrantes Martins e do advogado e ex-vereador Tarcísio Anastácio Moreira, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, se reuniu com os moradores do prolongamento da rua José de Melo Corrêa, local este popularmente conhecido como “Serra do Afonso”, localizado no bairro Santo Antônio, para anunciar o início das obras de pavimentação e drenagem pluvial da localidade. “Hoje quero anunciar pra vocês moradores do prolongamento da rua José de Melo Corrêa que iremos promover o calçamento desta rua, instalar toda rede pluvial e bueiros necessários para o bom escoamento e drenagem das águas de chuvas, eliminando definitivamente todo o transtorno causado em épocas de chuvas ou na seca pela ausência de pavimentação. Foi ouvindo a comunidade que assumimos este compromisso, e hoje, com as bênçãos de Deus, temos o privilégio de cumpri-lo” informou o chefe do executivo inhapinhense.

A vereadora Leilamar Pires Gonçalves dos Santos (MDB), parlamentar que promoveu a indicação do calçamento para a Rua “José de Melo Corrêa”, falou para os moradores sobre o trabalho desempenhado pela bancada governista na Câmara de Inhapim. “A Câmara de Inhapim, em especial a nossa bancada governista, tem trabalhado para fiscalizar e auxiliar o nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde junto a administração municipal. Temos, com as graças de Deus, a oportunidade de votarmos importantes Projetos de Lei, requerimentos e indicações que visam melhorar a qualidade de vida de todos nós inhapinhenses, seja na cidade ou na zona rural do nosso município. Quero falar sobre essa indicação de minha autoria para pavimentarmos o prolongamento da rua José de Melo Corrêa, aqui no bairro Santo Antônio, obra essa aguardada há muitos anos pelos moradores desta comunidade, e graças ao trabalho sério, transparente e eficiente do prefeito Marcinho na condução dos recursos públicos de nosso município, vamos poder iniciar e concluir essa obra, eliminando de uma vez por todas o barro e a poeira da vida desta comunidade”, disse a vereadora.

Para finalizar, o vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou que o momento é de gratidão, primeiramente à Deus pelas obras conquistadas, pela saúde e disposição do prefeito Marcinho e pelo trabalho desenvolvido pelos deputados Mauro Lopes e Tito Torres em benefício de todo município de Inhapim. “Essa obra tem as mãos de dois parlamentares mineiros que não medem esforços para ajudar o nosso município, são eles o deputado federal Mauro Lopes e o deputado estadual Tito Torres, dois parlamentares que não medem esforços na Câmara dos Deputados em Brasília, e na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, para destinarem recursos através de emendas parlamentares para Inhapim, somos imensamente gratos pela atenção devida, e em momento oportuno tenho a absoluta certeza que o nosso povo saberá reconhecer todos estes benefícios. Gratidão.”, disse Sandro.

Informações acerca desta obra podem ser obtidas através da ouvidoria do município pelo endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação