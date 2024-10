Prefeitura de Inhapim promove revitalização do cruzeiro do bairro Santa Cruz

INHAPIM – Após realizar o processo de tombamento do monumento da cruz localizado na praça Alice Faria Costa, no bairro Santa Cruz, a prefeitura de Inhapim promoveu reforma e revitalização completa do cruzeiro atendendo uma reinvindicação da comunidade.

O cruzeiro do bairro Santa Cruz foi erguido entre os anos 1940 e 1950, bem em frente a Capela São Geraldo a pedido da ex-primeira-dama do município, senhora Filhinha Fernandes, esposa do primeiro prefeito eleito por voto direto, Antônio Fernandes Filho, ou “Nico Fernandes” como popularmente era conhecido. Em 2022, a secretaria de Cultura e Turismo iniciou junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG seu processo de tombamento, instituído e reconhecido através do decreto nº. 639/2022 de 16 de outubro de 2022.

Para comemorar tal conquista, foi celebrada uma missa pelo padre José de Fátima Rosa contando com a participação dos moradores do bairro Santa Cruz, do prefeito Marcinho, da secretária de Cultura e Turismo, Teresinha de Fátima Vieira Ribeiro Martins, vice-prefeito, Sandro da Saúde e sua esposa Maria Izabel.

Segundo o prefeito Marcinho, o cruzeiro possui valor inestimável para os moradores da comunidade, merecendo total atenção do poder público. “Com o processo de tombamento e o reconhecimento de Patrimônio Histórico e Artístico do Município, foi possível promover a revitalização deste monumento histórico e de valor inestimável para a população do bairro Santa Cruz. A comunidade em sua maioria católica, já adquiriu um sentimento de pertencimento a esse bem que faz parte da memória e identidade dos inhapinhenses, ultrapassando gerações e se tornando um marco referencial. Tornou-se um ponto de referência para todos do bairro, em especial por estar localizado próximo a Igreja de São Geraldo, no centro do bairro”, destacou o prefeito Marcinho.

