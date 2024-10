Prefeitura de Inhapim promove parceria para a realização da 2ª Exposição Regional Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador

INHAPIM – A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador Núcleo Vale do Aço – ABCCMM Núcleo Vale do Aço e a Fiel Eventos Agropecuários realizarão no Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos entre os dias 18 a 20 de outubro, a 2ª Exposição Regional Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Inhapim.

A Exposição Regional Especializada já faz parte do calendário de eventos do município e conta com o total apoio da Prefeitura de Inhapim pelo segundo ano consecutivo, e conforme o prefeito Marcinho, a realização deste evento no município além de elevar o nome de Inhapim, movimenta a economia gastronômica e hoteleira resultando em emprego e renda. “Pelo segundo ano consecutivo estamos apoiando a realização pela ABCCMM Núcleo Vale do Aço da 2ª Exposição Regional Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador em Inhapim. Centenas de criadores estarão presentes em nossa cidade para participarem do evento que fomenta nossa economia e diversifica no calendário de lazer, esportivo e cultural”, informou.

O cavalo Mangalarga Marchador, de origem mineira, é reconhecido nacionalmente por sua capacidade de adaptação, docilidade e funcionalidade. Esta raça rústica conta com admiradores em toda nossa região bem como em todo o país. Sua presença se espalhou por todo o Brasil, graças à dedicação dos criadores e à excelência dos animais.

“Em Inhapim teremos a oportunidade de ver e conhecer alguns dos melhores animais do Brasil e do mundo”, avisa o prefeito.

Mais informações poderão ser obtidas diretamente com o Núcleo Vale do Aço da ABCCMM pelo telefone (31) 38495214.